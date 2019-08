Nella prima stagione abbiamo visto Dick Grayson fare squadra con Beast Boy e Starfire per proteggere una giovane ragazza con dei poteri incredibili. La seconda stagione vedrà il team finalmente unito, con Dick che sottolinea che non ci sono spalle nei Titans, sono tutti partner.

Superboy è stato introdotto alla fine della prima stagione in una scena post-credit. La sua storia di origini, probabilmente, farà riferimento a quella dei fumetti. Il Bruce Wayne di Iain Glen, invece, sarà una sorta di mentore per i Titans e una versione del personaggio più avanti nell'età. Dopo decenni passati a combattere il crimine come Batman, Bruce ha ancora il desiderio di proteggere Gotham e, soprattutto, di recuperare il suo rapporto con Dick Grayson . Nella prima stagione, infatti, abbiamo visto che Dick prova un forte risentimento nei confronti dell'uomo pipistrello.

