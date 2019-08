Vivere, il trailer del nuovo film di Francesca Archibugi in arrivo al Festival di Venezia

Ufficiale: le italiane The New Pope e ZeroZeroZero in anteprima mondiale a Venezia 76

Ufficiale: le italiane The New Pope e ZeroZeroZero in anteprima mondiale a Venezia 76

A post shared by 01distribution (@01distribution) on Aug 5, 2019 at 2:58am PDT

View this post on Instagram

Vivere è la storia di Mary Ann (Roisin O’Donovan), una studentessa d’arte irlandese e del suo anno vissuto a Roma. Nella magnifica Capitale, Mary Ann lavora come ragazza alla pari per la famiglia Attorre, ovvero Luca (Adriano Giannini) giornalista freelance di articoli di colore, Susi (Micaela Ramazzotti) ballerina costretta a insegnare danza alle signore sovrappeso e la piccola Lucilla, una dolce bimba di sei anni affetta da asma bronchiale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok