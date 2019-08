Adidas annuncia le sneaker a tema Naruto

Negli ultimi anni, le ditte produttrici di calzature stanno riservando delle vere chicche ai fan di manga, anime e serie TV.

Dopo la collezione a tema Game of Thrones, quella ispirata a Stranger Things e quella dedicata a Dragon Ball, ne sta per arrivare un'altra davvero da non perdere.

Direttamente dal Villaggio della Foglia, ecco le Adidas ispirate al mondo di Naruto, creato nel 1999 dal mangaka Masashi Kishimoto e adattato come serie animata dallo Studio Pierrot nel 2002.

Are you here for this Naruto x Adidas collab?https://t.co/RQO75LaSq5 pic.twitter.com/0GFt7vgYA3