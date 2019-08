Andy Serkis rivela: 'Venom 2 sarà un pezzo di storia del cinema'

Lo scorso 6 agosto, dopo le prime voci di corridoio circolanti in rete, è arrivata la conferma ufficiale che Andy Serkis dirigerà Venom 2, il sequel del cinecomic Sony/Marvel campione di incassi basato sul celebre antieroe dei fumetti.

Il regista (e attore) di successo, noto per il ruolo di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, prenderà infatti il testimone di Ruben Fleischer, regista del primo capitolo ora impegnato a tempo pieno su Zombieland - Doppio Colpo.

Serkis ha ora parlato ai microfoni del TCA press tour (via IGN), rivelando tutto il suo entusiasmo verso un progetto che, stando alle parole del regista, è destinato lasciare il segno.

Ma non solo: Serkis ha anche dichiarato che Tom Hardy - interprete del protagonista Eddie Brock/Venom - si occuperà di scrivere la sceneggiatura assieme a Kelly Marcel.

Non posso dirti nessuna idea in questo momento, siamo nelle fasi iniziali, ma ho alcune idee molto chiare su ciò che voglio vedere visivamente e su come possiamo portare i personaggi in un'altra dimensione. Conosco Tom da molto tempo e l'ho sempre ammirato come attore e produttore. Desideriamo lavorare insieme da anni.

Tom è stato molto coinvolto nel processo di scrittura di questa nuova storia insieme a Kelly Marcel. È basata sulla loro visione congiunta.