Atlanta e Snowfall rinnovate per una quarta stagione

TV News Atlanta Snowfall

di Giuseppe Benincasa - 08/08/2019 12:28 | aggiornato 08/08/2019 12:33

L'emittente televisiva FX si assicura le stagioni 4 delle serie TV Atlanta e Snowfall.

1 condivisione

L'emittente televisiva americana FX ha rinnovato due delle serie TV più di successo degli ultimi tempi: Atlanta e Snowfall, entrambe per la quarta stagione.

Atlanta

La serie comica vincitrice di Emmy è stata rinnovata per una quarta stagione, ancora prima che venga messa in onda la terza. FX ha annunciato che la produzione della stagione 3 e della stagione 4 avverrà a partire dalla primavera del 2020. Gli episodi delle due stagioni verranno girati con la tecnica del back-to-back, ovvero contemporaneamente, ciò permette un abbassamento dei costi di produzione.

"Che cosa si può dire di più su Atlanta, del successo di critica e dei riconoscimenti che Donald [Glover], Paul [Simms], Dianne [McGunigle], Stephen [Glover] e Hiro [Murai] hanno guadagnato per due stagioni eccezionali di quello che è chiaramente uno dei migliori show televisivi", ha detto Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, in un comunicato. "Questo gruppo di collaboratori e cast ha creato una delle storie più originali e innovative di questa generazione e siamo orgogliosi di essere i loro partner".

La stagione 3 è stata originariamente ordinata il 7 giugno 2018, meno di un mese dopo la fine della stagione 2 ma il fitto calendario di Glover ha fatto ritardare la produzione fino a questo punto. Ogni nuova stagione sarà anche più breve delle due precedenti. Mentre la stagione 1 ha proposto un totale di 10 episodi e la stagione 2 ne ha aggiunto uno in più arrivando a 11, la stagione 3 che la stagione 4 avranno di otto episodi ciascuno.

Snowfall

FX ha ordinato una quarta stagione di Snowfall, la sua acclamata serie drammatica sull'inizio dell'epidemia di crack e cocaina a Los Angeles. Creato da John Singleton & Eric Amadio e Dave Andron, la quarta stagione dello show sarà presentata negli Stati Uniti nel 2020. Il rinnovo è stato annunciato martedì al TCA summer press tour estivo.

"Showfall ha continuato il suo balzo creativo in avanti in questa stagione con il duro lavoro e il contributo di John Singleton e la brillante performance di Damson Idris", ha detto Grad. "Siamo grati a Dave Andron, Thomas Schlamme, Michael London, Trevor Engelson e Walter Mosley per aver onorato l'eredità di John attraverso il loro impegno a costruire sull'eccellenza artistica di Snowfall una quarta stagione su FX".

La terza stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti e dal 22 agosto in Italia in prima TV assoluta su FOX, è ambientata nell'estate del 1984. La cocaina si sta diffondendo a macchia d'olio nel centro-sud di Los Angeles, continuando il suo percorso di distruzione e cambiando per sempre la cultura del luogo.

Snowfall vi aspetta su FOX con la terza stagione dal 22 agosto dalle ore 21.00!