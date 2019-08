Avengers: Endgame, ecco il 'trailer onesto' del blockbuster Marvel

Cinema

di Marcello Paolillo - 08/08/2019 08:37 | aggiornato 08/08/2019 08:41

Screen Junkies ha rilasciato l'Honest Trailer di Avengers: Endgame, il quale ironizza con disinvoltura sui vari aspetti che hanno reso grande la pellicola dei fratelli Russo.

Avengers: Endgame è sicuramente uno dei film di maggior successo tra quelli targati Marvel Studios, nonché la pellicola che più ha incassato al botteghino mondiale (superando anche sua maestà Avatar dal podio).

Insomma, un successo senza precedenti nella storia del cinema, ora simpaticamente preso in giro dal cosiddetto Honest Trailer targato Screen Junkies (via ComicBook).

Per chi non lo sapesse, si tratta di una serie di video volutamente ironici che raccontano in maniera "onesta" quello che accade nei vari film presi di mira, a differenza dei veri trailer promozionali che mostrano solo ciò che devono (per ovvi motivi di marketing).

Nel filmato, che trovate poco più alto e della durata di circa sette minuti, una voce fuoricampo ironizza su diversi aspetti del film diretto dai fratelli Russo, a cominciare dalle varie Fasi che caratterizzano il MCU e alle future serie TV, per poi passare ai viaggi nel tempo.

Ma non solo: l'esilarante video prosegue ironizzando sul "sedere perfetto" di Captain America, senza dimenticare ovviamente anche Bro Thor, ossia l'ormai celebre Dio del Tuono sovrappeso apparso nell'ultima avventura dei Vendicatori.

Avengers: Endgame, diretto da Anthony e Joe Russo, è uscito nei cinema italiani lo scorso 24 aprile, per poi tornare nelle sale dal 4 luglio in una versione "estesa" contenente alcune brevi sequenze mai viste prima.

Il film arriverà anche nel mercato dell'Home Video in Italia dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K.