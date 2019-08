BH90210, il cast ricrea la sigla degli anni '90

Gabrielle Carteris (Andrea), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Brian Austin Green (David), Jason Priestley (Brandon), Tori Spelling (Donna) e Ian Ziering (Steve) hanno ancora la brillantezza di una volta, come potete vedere nel video in testata a questo articolo, mentre si esibiscono nell'iconica sigla della serie TV degli anni '90 che li ha resi famosi.

Qui sotto potete vedere la stessa sigla in versione originale e, ovviamente, con il compianto Luke Perry:

La morte di Luke Perry ha sicuramente scosso le star della serie e anche i colleghi che hanno lavorato recentemente con l'attore, come il cast della serie TV Riverdale e quelli del film di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood. Più di tutti, probabilmente, ha avuto impatto sulla scelta di Shannen Doherty di partecipare al revival BH90210.

La stessa attrice, inizialmente contraria a prenderne parte, a dichiarato:

Sicuramente non avevo intenzione di farlo. Sapevo che lo show sarebbe andato bene con o senza di me. Non avevano bisogno di me e in quel momento non era quello che volevo fare. Ma quando Luke è morto, le cose sono drasticamente cambiate per me e ho sentito che fare lo show sarebbe stato un modo per onorarlo.