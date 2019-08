Bloodline, il trailer del film che somiglia molto a Dexter

Cinema Dexter

di Giuseppe Benincasa - 08/08/2019 11:48 | aggiornato 08/08/2019 11:48

Quando diventate genitori, tutto cambia!

Se avete nostalgia dei tempi in cui andava in onda la serie TV drammatica Dexter, adesso un nuovo film dal titolo Bloodline sembra che potrebbe aiutarvi a riempire quel vuoto. L'attore Seann William Scott, che - come riportato dal sito americano /Film - interpreta un'assistente sociale di un liceo, che uccide sistematicamente chi abusa dei suoi studenti, ricorda proprio Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall). Il personaggio di Scott, Evan, è anche un padre e un marito iper-protettivo e sembra che questo possa influenzare il suo "lavoro" di vigilante.

Da quello che si può vedere dal trailer (in testata a questo articolo), Bloodline sembra un film claustrofobico, girato in piccoli ambienti e quasi sempre al buio e con luci dalle sfumature rosse o talvolta blu. La produzione è targata Blumhouse, la casa di Jason Blum esperta nel lavoro di talent scout, quando si tratta di giovani registi e interessanti sceneggiature di genere thriller/horror. Tra i loro film ci sono, per esempio, Paranormal Activity, Sinister e La notte del giudizio.

La connessione con la serie TV di culto Dexter (andata in onda negli Stati Uniti dal 2006 al 2013) è data, ovviamente, dalle intenzioni da vigilante del protagonista, che uccide chi si macchia di abusi su ragazzi.

Nel video qui sotto, potete vedere una delle iconiche scene in cui Dexter uccide una sua vittima:

Il reporter Jacob Hall del sito /Film ha visto il film al Fantastic Fest l'anno scorso e ha scritto che in realtà ha più in comune con il cinema giallo italiano che con Dexter. Dal suo commento si evince che le persone muoiono spesso e dolorosamente e il regista si sofferma sul processo operativo dell'assassino, sulle sue stranezze e come un imprevisto, come la febbre di un neonato, può interrompe il suo rito di tortura/assassinio, rovinandogli la serata.

L'attore Seann William Scott è noto per i suoi ruoli comici, soprattutto per le sue partecipazioni alla saga di American Pie. In Bloodline assume un ruolo del tutto diverso da quelli a cui è abituato. Ciò potrebbe regalare alla sua carriera una nuova giovinezza.

Bloodline è diretto dal regista esordiente Henry Jacobson, con Scott, Mariela Garriga, Dale Dickey e Kevin Carroll completano il cast principale.

Bloodline sarà nei cinema e nelle piattaforme On Demand degli Stati Uniti dal 20 settembre 2019.