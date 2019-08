Danny Trejo salva un bambino intrappolato in un'auto

Danny Trejo si è dimostrato un vero eroe: ha salvato un bambino intrappolato in un'auto a seguito di un'incidente avvenuto nel quartiere di Sylmar, a Los Angeles.

Quando due auto si sono scontrate e una si è capovolta, l'attore di Machete ha pensato bene di intervenire. È strisciato sotto il veicolo distrutto, ma non è riuscito a slacciare il seggiolino del bambino. A quel punto è intervenuta una donna, che è riuscita nell'impresa. Insieme sono riusciti a tirar fuori il piccolo.

I vigili del fuoco, nel frattempo, si sono prodigati per salvare la nonna, che era incastrata nel posto di guida.

Mentre i pompieri aiutavano la donna, Trejo si è occupato di distrarre il bambino, di tenerlo lontano dalla scena e di fargli mantenere la calma.

Dopo l'incidente, tre persone sono state portate in ospedale, ma nessuna di loro era in gravi condizioni. La causa dell'incidente rimane ancora ignota, ma a Trejo è parso che sia stata l'altro veicolo a schiantarsi contro l'auto con la nonna e il bambino.

Secondo l'attore, che raccomanda di prestare attenzione mentre si guida, soprattutto se tra i passeggeri ci sono dei bambini, ciò che ha davvero salvato il piccolo è stato il seggiolino.

Intervistato dopo l'accaduto, Danny ha scelto parole molto sagge.

