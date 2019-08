Deadpool 3 non dovrà per forza essere un film vietato ai minori

A dicembre dello scorso anno, l'attore Ryan Reynolds ha confermato che il suo Deadpool sarebbe tornato sul grande schermo, con il terzo capitolo ufficiale della saga dedicata al Mercenario Chiacchierone.

A febbraio 2019, il CEO Disney Bob Iger - durante un meeting con gli azionisti - ha invece reso noto che la major non avrebbe avuto alcuna intenzione di 'addolcire' i toni del franchise(da sempre piena di sangue e volgarità gratuite), come molti fan avevano temuto a seguito dell'annuncio.

Ora, a intervenire sull'argomento è il regista del secondo capitolo, David Leitch, il quale ha affermato (via Yahoo) che Deadpool 3 potrebbe non essere obbligatoriamente un film Rated-R, ossia vietato ai minori.

È vietato ai minori, un rating che i Marvel Studios non hanno mai voluto abbracciare, ma il franchise non deve essere obbligatoriamente Rated-R così come Disney non è costretta a realizzare film che siano esclusivamente PG-13. Credo che si troverà un compromesso che accontenterà tutti.

C’è ancora parecchio mistero su quello che i Marvel Studios hanno intenzione di fare con Deadpool, ma credo in base a ciò che ho sentito, che stia andando tutto bene. Suppongo stiano ancora cercando di trovare la maniera giusta per far funzionare un personaggio complesso come Deadpool.