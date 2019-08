Hobbs & Shaw: Keanu Reeves stava per entrare davvero nel cast del film

Cinema

di Marcello Paolillo - 08/08/2019 11:57 | aggiornato 08/08/2019 12:01

David Leitch ha confermato che Keanu Reeves stava davvero per avere una parte all'interno di Fast & Furious: Hobbs & Shaw, lo spin-off della serie nei cinema italiani dall'8 agosto.

Keanu Reeves, il popolare attore visto di recente nel terzo capitolo della saga di John Wick, è arrivato a un passo dall'apparire in Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

A rivelarlo è David Leitch, regista dello spin-off dedicato alla saga in uscita nelle sale italiane a partire dalla giornata di oggi, 8 agosto 2019. Leitch ha infatti reso noto a The Hollywood Reporter che Reeves era atteso per una parte all'interno del film.

Ho parlato con Keanu periodicamente durante le riprese cercando di capire dove potessimo inserirlo. Volevo anche essere sicuro che fosse una vera promessa per qualcosa di realmente concreto in futuro, che non fosse solo un ruolo da stunt o poco più. Abbiamo iniziato ad arricchire il film con tutti gli altri protagonisti e alla fine ho pensato che non ne avessimo più bisogno, anche se mi sarebbe piaciuto molto.

Dwayne 'The Rock' Johnson, protagonista della pellicola, ha poi svelato a ScreenRant che Keanu Reeves avrebbe dovuto interpretare il misterioso direttore della Eteon, l’organizzazione per cui lavora il personaggio di Brixton Lore (Idris Elba).

Alla fine abbiamo deciso di lasciare la voce inquietante senza un volto. Per un po' è circolata la notizia che il personaggio avrebbe dovuto essere una specie di John Wick mascherato. Abbiamo lasciato la cosa in sospeso, con alcune volti celebri in mente. Inizialmente l'obiettivo era di far salire a bordo Keanu. Ne stavamo parlando ma non sembrava creativamente la scelta giusta... ne ho parlato con lui e ho capito. Abbiamo fatto tutti la scelta migliore, lasciando aperta un'eventualità per il futuro.

Diretto da David Leitch (Deadpool 2, Atomica bionda) su una sceneggiatura di Chris Morgan e Drew Pearce, Fast& Furious: Hobbs & Shaw vede nel cast, oltre a The Rock e Idris Elba, anche Vanessa Kirby (Hattie Shaw, sorella di Deckard e Owen), Eiza González (Madam M), Eddie Marsan (il Professor Andreiko) e Helen Mirren ('Queenie' Shaw, madre di Deckard).