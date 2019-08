I Tamagotchi invadono Call of Duty Modern Warfare per nutrirsi delle vostre kill

Videogames

La prossima declinazione della saga sparacchina introdurrà una particolare versione dei famosi pet elettronici, ora affamati di uccisioni!

Con Call of Duty Modern Warfrare, Infinity Ward e Activison hanno messo ben in chiaro di voler operare una vera e propria rinascita della sotto-saga legata al franchise FPS più venduto di sempre.

Un soft reboot con i controfiocchi, che vuole e deve ripartite da una guerra contemporanea e da un ritrovato realismo per le ambientazioni ed il gameplay. Il team di sviluppo punta a regalare a fan vecchi e nuovi una Campagna principale coinvolgente e dal deciso sapore cinematografico, affiancata da una componente multigiocatore più tattica e senza compromessi di sorta.

Non solo, per sottolineare l'aderenza alla realtà, i ragazzi di Infinity Ward hanno svelato che nel multiplayer i soldati virtuali potranno indossare al polso diversi accessori. Tra questi, ci sarà addirittura un Tamagotchi! Quelli tra voi cresciuti negli anni '90 ricorderanno sicuramente gli animaletti virtuali contenuti in un portachiave elettronico, da nutrire e coccolare. Ebbene, torneranno in una nuova veste nella prossima declinazione di Call of Duty, con il nome di TomaGUNchi.

Come confermato dall'art director Joel Emslie sulle pagine di IGN USA, i TomaGUNchi si nutriranno delle nostre kill sul campo di battaglia:

Ad esempio, abbiamo inserito una cosa che si chiama TomaGUNchi: è un Tamagotchi che si nutre delle vostre uccisioni. […] Ho detto ai nostri ingegneri 'possiamo fare in modo che, ottenendo delle kill nel multiplayer, viva e cresca?'.

Questo significa che i pet potranno sopravvivere solo se saremo abbastanza bravi da eliminare i nostri avversari, e terranno anche il conto del nostro rateo uccisioni. Con i Tamagotchi reinterpretati da Activision, saranno disponibili anche altri accessori da polso come un orologio, che segnerà l'orario del mondo reale.

Cosa ne pensate di questa curiosa e simpatica novità per Call of Duty Modern Warfare? Vi ricordiamo che la produzione sparacchina sarà disponibile dal 25 ottobre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.