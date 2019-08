Il principe cerca moglie 2, dopo Wesley Snipes altre due new entry nel cast del sequel

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 08/08/2019 11:14

Diventa sempre più corposo il cast del sequel de Il principe cerca moglie!

38 condivisioni

Il sequel de Il principe cerca moglie è entrato in piena fase di produzione e il cast attorno al protagonista Eddie Murphy sta crescendo sempre di più, tra giovani attori, graditi ritorni e alcune sorprese.

Partendo subito dalle sorprese, il sito americano The Hollywood Reporter svela che Wesley Snipes è entrato a far parte del cast per interpretare il ruolo del generale Izzi, un uomo che governa una nazione vicina a quella di Zamunda (di cui il personaggio di Eddie Murphy è il principe).

Il principe cerca moglie 2 rappresenterà una reunion di Snipes con Murphy e Craig Brewer (regista del film). Il trio ha collaborato al lungometraggio Dolemite Is My Name, un biopic sul comico Rudy Ray Moore che sarà presentato in anteprima a settembre al Toronto International Film Festival.

Snipes è famoso per il suo ruolo da protagonista nella trilogia Marvel Blade e per essere un attore cult del cinema d'azione degli anni '90 (Demolition Man, Money Train).

HD Getty Images Wesley Snipes

Del cast de Il principe cerca moglie 2 potrebbe fare parte anche l'attrice comica Leslie Jones, famosa per i suoi sketch nello storico programma televisivo Saturday Night Live. Secondo quanto riportato dal sito THR, Jones sarebbe ancora in trattative per un ruolo non ancora svelato. Mentre, la giovane attrice Kiki Layne, che si è fatta notare per le sue interpretazioni in film come Se la strada potesse parlare del 2018 e Captive State del 2019, avrà il ruolo della figlia del principe Akeem (Eddie Murphy).

Uno dei più graditi ritorni è quello di James Earl Jones, annunciato dal sito americano The Wrap. L'attore, famoso per essere la voce originale di Darth Vader nella saga di Star Wars, riprenderà il suo ruolo di Re Joffy Joffer padre di Akeem.

Il resto del cast

Arsenio Hall riprenderà il suo ruolo di Semmi, l'amico fidato di Akeem

riprenderà il suo ruolo di Semmi, l'amico fidato di Akeem Louie Anderson ritornerà nei panni di Maurice, un dipendente del McDowell's, l'immaginario ristorante visto nel primo film, in stile McDonald's

ritornerà nei panni di Maurice, un dipendente del McDowell's, l'immaginario ristorante visto nel primo film, in stile McDonald's Paul Bates sarà ancora Oha, una delle guardie del corpo del principe Akeem

sarà ancora Oha, una delle guardie del corpo del principe Akeem Michael Blackson si è aggiunto al cast in un ruolo sconosciuto

si è aggiunto al cast in un ruolo sconosciuto Jermaine Fowler nei panni di Lavelle, una nativa delle regine di strada

nei panni di Lavelle, una nativa delle regine di strada Rick Ross si è aggiunto in un ruolo segreto

si è aggiunto in un ruolo segreto Teyana Taylor si è aggiunta al cast in un ruolo non ancora svelato

Qui sotto potete vedere una scena del film del 1988 diretto da John Landis.

La storia de Il principe cerca moglie 2

La nuova storia vede Akeem, ora destinato a diventare re, scoprire di avere un figlio di cui non ne era a conoscenza. Per conoscerlo e per renderlo nuovo principe di Zamunda, il personaggio di Eddie Murphy tornerà negli Stati Uniti per una nuova avventura.

Oltre al ruolo di attore, Eddie Murphy ha anche quello di produttore. Il film diretto da Craig Brewer (Hustle & Flow - Il colore della musica) uscirà negli Stati Uniti il 18 dicembre 2020.