IT: Capitolo 2, nuovi spot con sequenze inedite

IT: Capitolo 2, il nuovo spot e i poster che mettono Pennywise (troppo) in primo piano

Non ci sono particolari novità rispetto a quanto visto nei trailer distribuiti fino a oggi: le nuove clip sono semplicemente un collage di scene frammentate che mostrano i protagonisti da adulti e da bambini, intenti a combattere il clown ballerino per sconfiggerlo una volta per tutte. Il primo spot è intitolato "Facciamo un gioco" e il secondo "Sta rincominciando"; il terzo, invece, è in lingua coreana.

La campagna di marketing di IT: Capitolo 2 è in pieno svolgimento e adesso i fan hanno la possibilità di guardare alcuni frammenti di scene inedite grazie a tre nuovi spot televisivi.

