James McAvoy e Alicia Vikander protagonisti di Submergence, il nuovo film di Wim Wenders

Cinema

di Tanina Cordaro - 08/08/2019 12:20 | aggiornato 08/08/2019 12:24

La love story raccontata dal regista tedesco è tratta dall'omonimo romanzo di J. M. Ledgard.

1 condivisione

Dopo il documentario dedicato a Papa Francesco, Wim Wenders racconta una intensa love story in Submergence.

I due protagonisti scelti dal regista tedesco sono gli attori James McAvoy (It - Capitolo due)e Alicia Vikander (Tomb Raider), che interpretano la spia britannica James e la biomatematica Danielle che studia i fondali marini.

Nel trailer del film la loro relazione si sviluppa seguendo gli strati dell’oceano: il primo strato, di acqua blu ricco di vegetazione e barriere coralline, combacia con il loro incontro e innamoramento su una spiaggia della Normandia.

Il livello successivo, quello crepuscolare in cui colori e luce svaniscono, rappresenta i loro destini divisi e lontani. Lei si imbarca in un sommergibile per studiare le fonti di vita nella zona oceanica più oscura e profonda, mentre lui parte in missione per la Somalia dove verrà rapito dai jihadisti.

Persi i contatti, i due continueranno ad amarsi a distanza, nel buio (della profondità oceanica o di una prigione), e a resistere alle dure prove della vita.

HD Getty Images

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di J. M. Ledgard, un ex corrispondente per l’Economist, reporter di guerra specializzato in relazioni politiche che per lungo tempo ha lavorato in Africa.

Submergence, uscito nelle sale statunitensi nel 2017, arriverà in quelle italiane il 22 agosto.