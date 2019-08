TV NewsAnimazioneCelebrity I Simpson

di Massimiliano Rincione - 08/08/2019 15:41 | aggiornato 08/08/2019 15:46

L'attore hawaiano è pronto a tingersi di giallo! L'Aquaman del grande schermo sbarcherà nella sitcom animata più amata al mondo per un cameo.

Jason Momoa si prepara a fare il suo ingresso ne I Simpson. Il Khal Drogo di Game of Thrones, l'Aquaman di Aquaman - e del DC extended universe, ma ci piaceva di più dire così - e il Conan il Barbaro del medesimo film del 2011 sarà una delle guest star della 31esima stagione dei Simpson. Una gran notizia per il pubblico femminile e non, e in generale per tutti i fan dell'attore nativo di Honolulu, Hawaii.

Una notizia, questa, che è stata corredata anche da un artwork che mostra come il buon Jason apparirà in chiave simpsoniana: che dire, impossibile distinguerlo da quello reale se non guardando al giallo!

Jason Momoa, versión Simpsons pic.twitter.com/3mIaMjEYcN — TD Más Originales (@tdmasoriginales) July 21, 2019

L'ascesa di Jason Momoa

Jason Momoa che ha aperto il 2019 forte del successo commerciale di Aquaman, che è stato di fatto uno dei pochi film del DC extended universe non stroncato da critica e pubblico. La sua interpretazione, unita al contesto decisamente a tema della pellicola, ha di fatto consacrato Momoa anche sul grande schermo, dopo una carriera costruita soprattutto in TV grazie al successo ottenuto in Game of Thrones.

Proprio GOT ha, di fatto, reso Momoa quello che è oggi in termini di successo. A far schizzare la sua popolarità, oltre ad una fisicità davvero prorompente, è stato anche il suo importante impegno per cause ambientali. Memorabile, ad esempio, quando si tolse la barba nel tentativo di sensibilizzare la popolazione mondiale sull'utilizzo dell'alluminio - di cui erano fatte le lamette che usò per radersi - a dispetto della plastica. Attualmente, lavorativamente parlando, l'attore ha da poco finito di girare Dune di Denis Villeneuve e si gode il suo ruolo da protagonista nella serie TV Frontiera.

‘The Simpsons’ returns for S31 with major guest voices:



- Bob Odenkirk

- Chrissy Teigen

- Jane Goodall

- Jason Momoa

- Jim Parsons

- John Legend

- John Mulaney

- Russo Bros.

- Zach Woods



(via @FOX) pic.twitter.com/k5L1nsErfW — Fandom (@getFANDOM) August 7, 2019

Tutte le comparse della prossima stagione de I Simpson

Non solo Jason Momoa, comunque, tra le guest star che prenderanno parte alla 31esima stagione dei Simpson: il 29 settembre prossimo, infatti, le nuove avventure della famiglia più amata d'America vedranno anche gli ingressi di Anthony e Joe Russo, registi fautori degli ultimi successi del Marvel Cinematic Universe e reduci dai record su record di Avengers: Endgame. Una vera e propria full immersion targata Disney, dunque!

E non è tutto: anche John Legend, cantante e premio Oscar per la miglior canzone nel 2015, è stato annunciato tra le guest star della prossima stagione. Come non menzionare, infine, Jim Parsons, l'amatissimo Sheldon Cooper della sitcom The Big Bang Theory! Ovviamente, queste sono soltanto alcune delle celebrità che prenderanno parte con un cameo alla 31esima stagione dei Simspon, ma le premesse per un'incetta di comparsate memorabili sembrano esserci tutte!