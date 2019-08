Non ci resta che attendere ottobre per scoprire che ruolo avrà Dante nella serie.

Dante è un personaggio già esistente nell'universo fumettistico creato da Robert Kirkman. Nei fumetti di The Walking Dead, Dante fa parte della comunità di Hilltop diventando uno degli uomini più fidati di Maggie (ecco perché i fan sperano nel ritorno di Lauren Cohan), nonché suo spasimante. Recentemente la showrunner dello show, Angela Kang, ha rivelato che Dante sarà leggermente diverso da come lo conoscono i fan dei fumetti , anticipando che il personaggio avrà un ruolo importante nella storia di Alexandria.

Nel frattempo, si lavora duramente per la stagione 10 di The Walking Dead e dopo l'aggiunta dei nuovi membri del cast come Gamma (interpretata da Thora Birch) e Virgil (interpretato da Kevin Carroll ), arriva il tanto atteso Dante . Questo sarà interpretato dall'attore Juan Javier Cardenas , già visto nella serie TV Snowfall . Si tratta del secondo interprete proveniente da Snowfall dopo, appunto, Kevin Carroll.

