La Famiglia Addams, nei nuovi trailer c'è anche Pennywise di IT

di Simona Vitale - 08/08/2019 16:14 | aggiornato 08/08/2019 16:17

Ecco i due nuovi trailer del film d'animazione La Famiglia Addams, nei quali è possibile intravedere la presenza di Pennywise grazie al suo iconico palloncino rosso.

In apertura dell'articolo potete gustarvi uno dei due nuovi trailer de La Famiglia Addams, pellicola d'animazione ispirata ai lugubri, quanto simpatici, personaggi ideati da Charles Addams nel 1938. Sia nel filmato di cui sopra, che in quello che potete trovare di seguito, è facile individuare un chiarissimo omaggio ad un personaggio famosissimo della letteratura e del cinema horror: Pennywise, il clown danzante protagonista del best seller di Stephen King, IT, e dei due film ad esso ispirati.

Nei due filmati è infatti possibile osservare la funerea Mercoledì, figlia di Gomez e Morticia, entrare in casa con un palloncino rosso. E sappiamo bene come quel palloncino, nei film come nel libro di King, annunci l'imminente arrivo del clown.

Al di là del non troppo celato riferimento a Pennywise, la nuova coppia di trailer de La Famiglia Addams lancia l'iconica e famosa famiglia spettrale negli orrori del paradiso suburbano. Tutto è ancora misterioso, inquietante, senza dimenticare l'ulteriore minaccia del comitato di accoglienza del quartiere.

MGM Mercoledì con l'iconico palloncino rosso di Pennywise

Quando la famiglia decide di trasferirsi nella periferia del New Jersey, gli Addams incontrano la loro giusta dose di problemi mentre cercano di adattarsi. Nonostante trovino una casa a dir poco perfetta nel loro nuovo quartiere, sono costretti a subire il giudizio severo dei loro vicini. La giovane Mercoledì, tuttavia, sembra andare d'accordo con i suoi nuovi compagni di scuola ed è persino possibile seguirla su Instagram.

Non correlato ai precedenti film della famiglia Addams degli anni '90, il nuovo film d'animazione si rifà ai primi giorni animati della famiglia. I registi Conrad Vernon e Greg Tiernan (famosi aver diretto Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia) dirigono l'atteso film d'animazione che, tra le altre cose, rivelerà anche come Morticia e Gomez si sono conosciuti e in seguito innamorati.

Oscar Isaac e Charlize Theron prestano, rispettivamente. le loro voci a Gomez e Morticia, con Chloë Grace Moretz come voce di Mercoledì e Finn Wolfhard come voce di Pugsley. Catherine O’Hara, Nick Kroll, Martin Short, Bette Midler, Allison Janney, Elsie Fisher e Aimee Garcia completano il cast vocale, in lingua originale della pellicola. Tra i doppiatori italiani vanno ricordati invece: Pino Insegno, Virginia Raffaele, Raoul Bova (come zio Fester!) e Loredana Bertè.

I due film di successo degli anni '90 (La famiglia Addams e La famiglia Addams 2) sono stati diretti da Barry Sonnenfeld e hanno, invece, visto la partecipazione, nei ruoli principali, di attori del calibro di: Anjelica Huston, Christopher Lloyd, Raul Julia e Christina Ricci.

La Famiglia Addams arriverà nei cinema USA l'11 ottobre 2019.

