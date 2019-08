LEGO: in arrivo un set ispirato a Friends

Curiosità Friends

di Giuseppe Benincasa - 08/08/2019 16:20 | aggiornato 08/08/2019 16:25

Arriva in versione LEGO il mitico Central Perk di Friends!

Dall'Idea(s) alla pratica. Il famoso set di mattoncini LEGO che ricrea il locale della serie Friends, il Central Perk, potrebbe trovare presto spazio sugli scaffali dei negozi specializzati.

LEGO ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, un teaser di pochi secondi (lo potete vedere qui sotto) che preannuncia l'arrivo di un set legato alla famosa serie TV:

The one with LEGO bricks 😉 Coming soon 🙌🏼 pic.twitter.com/Zb8T1AQXVY — LEGO (@LEGO_Group) August 6, 2019

Alla fine del video, viene proposto il logo LEGO Ideas. Questa linea esula dalla normale commercializzazione delle serie LEGO, poiché è legata a un sistema di votazione da parte degli utenti. Questi esprimono con un voto la loro preferenza per i set proposti da altri utenti, secondo il loro gusto personale. I set che ricevono 10mila voti vengono sottoposti a uno studio da parte degli ingegneri LEGO e, successivamente, alcuni di questi vengono messi in vendita come prodotto ufficiale LEGO.

Il secondo video pubblicato da LEGO, sempre sul proprio account Twitter, svela di quale set si tratta: è proprio il mitico Central Perk!

Alcune immagini trapelate online nelle ultime ore mostrano anche il box del set nella sua parte anteriore e posteriore, oltre a delle specifiche parti del set come il divano, sul quale si sono consumate tantissime gag dello show.

Da queste ultime immagini (non ancora ufficiali) sembrerebbe che il set di Friends contenga 1070 pezzi e un totale di 7 minifigure. Queste - che sono state confermate anche dal secondo video LEGO - sono quelle dei personaggi principali: Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry) e il barista del Central Perk Gunther.