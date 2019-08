Macaulay Culkin risponde al reboot di Mamma ho perso l'aereo con una foto esilarante

Disney annuncia il reboot di Mamma, ho perso l’areo e Macaulay Culkin risponde immediatamente. È di qualche giorno fa l’annuncio del Presidente Robert Iger, secondo cui la casa di produzione starebbe lavorando al reboot del celebre film e di altri tre classici: Una notte al museo, Una scatenata dozzina e Diario di una schiappa.

Ebbene, Macaulay Culkin non sembra particolarmente favorevole all’idea di una nuova versione del film che lo ha reso celebre negli anni ’90. L’attore ha postato una foto molto simpatica che lo ritrae stravaccato su un divano, con la pancia in bella vista, una fascia tra i capelli e resti di cibo sparsi ovunque.

Il commento che lui stesso ha postato è abbastanza eloquente:

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA