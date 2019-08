Pamela Prati torna al suo vero nome e annuncia un film sulla sua vita, ma le sue parole sono state travisate

Celebrity

Pamela Prati avrebbe rivelato al settimanale Oggi di voler tornare al suo vero nome, Paola. In realtà le sue parole sono state travisate: non può dire addio a Pamela Prati perché è parte di lei.

Pamela Prati ha fatto molto parlare di sé negli ultimi tempi. Lo scandalo di Mark Caltagirone, l'uomo che avrebbe dovuto sposare, ma che poi si è scoperto essere solo un'invenzione, l'ha tenuta nell'occhio del ciclone per diversi mesi. Tra ospitate, bugie, mezze verità e rivelazioni shock, la showgirl italiana è stata al centro dell'attenzione mediatica per molto tempo.

Ora Pamela sembra finalmente stare meglio ed è pronta a voltare pagina. Il trend positivo che pare aver ripreso la sua vita è testimoniato da alcune foto postate su Instagram, che la mostrano finalmente rilassata e libera.

Secondo alcuni siti web, la donna avrebbe rivelato al settimanale Oggi di aver detto addio a Pamela Prati:

Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera.

In realtà, le cose non stanno proprio così, e Pamela ci ha tenuto mettere le cose in chiaro:

A quanto pare, le sue parole sono state travisate. La showgirl non avrebbe detto addio al personaggio televisivo per fare spazio alla vera se stessa, perché sono entrambe parte di lei: c'è Pamela e c'è anche Paola, c'è l'artista e c'è la donna dietro il mito.

La Prati ha anche affermato che quello che succede sui social, le battute e le prese in giro per via del fittizio Mark Caltagirone, non corrispondono alla vita vera. Le persone che la incontrano la comprendono e le sono di grande supporto.

La gente mi comprende. Bisogna distinguere la TV, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata.

Pamela attribuisce la causa di tutto quello che le è successo alla sua fragilità. In particolare, dopo la perdita della sorella, si è sentita molto fragile.

La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia.

Ma Pamela Prati farà ancora parlare di sé. Pare infatti che stia lavorando a un progetto molto importante, un film sulla sua vita, che sembrerebbe interessare sia Netflix che Sky.