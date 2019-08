Un ristorante a tema Sailor Moon aprirà a Tokyo il 15 agosto

CuriositàAnimazione

A Tokyo aprirà presto un ristorante a tema Sailor Moon, pronto a... saziarvi in nome della luna.

Niente, in Giappone ci sanno proprio fare.

Tra anelli di fidanzamento, parchi di divertimento e addirittura isole intere, non potevano non esserci anche dei ristoranti a tema manga e anime.

Quello di cui vi parliamo oggi, e che è stato segnalato da diversi altri siti come anche Timeout, non si ispira a un manga/anime qualsiasi, ma a uno dei più popolari in assoluto: Sailor Moon.

Sailor Moon Shining Moon Tokyo

La combattente che veste alla marinara tornerà presto in un lungometraggio animato, ma per ingannare l'attesa, se vi trovate dalle parte di Tokyo dopo il 15 agosto, potreste provare a fare un salto al Sailor Moon Shining Moon Tokyo.

Situato nel distretto residenziale di Azabu-Jūban, a Minato - lo stesso quartiere dove risiedevano la protagonista della serie Usagi Tsukino (conosciuta come Bunny in Italia) e l'autrice del manga Naoko Takeuchi -, il locale vi delizierà con menù e spettacoli dal vivo ispirati ai celebri personaggi.

Tra i piatti disponibili troverete una selezione di dolce e salato, dalle famose Lunch Box (bento) tanto care alla cultura nipponica, ai colorati smoothie, ovviamente tutto rigorosamente a tema.

Per quanto riguarda gli spettacoli, ce ne saranno tre al giorno: alle 17.00, alle 19.30 e alle 22.00. Le tipologie di biglietti acquistabili sono due, S Seat, al prezzo di 8,500 yen (circa 72 euro) e A Seat, al prezzo di 7.500 yen (circa 64 euro). In entrambi i pacchetti sono inclusi una pietanza e una bevanda.

Rischi di fila non dovrebbero essercene, dato che pare ci sia bisogno di prenotare online e selezionare in anticipo l'orario in cui si ha intenzione di andare.

Per maggiori informazioni potete comunque visitare il sito ufficiale dello Sailor Moon Shining Moon Tokyo.

Potere del biglietto aereo... Vieni a noi!