The Walking Dead, le prime immagini della stagione 10

08/08/2019

The Walking Dead si svela nelle prime immagini della decima stagione.

La serie TV di successo The Walking Dead si appresta a raggiungere l'ambita meta della decima stagione. In tutti questi anni, orde di zombie hanno infestato la mente dei fan e la strada dei protagonisti che sono cresciuti di numero, nonostante diversi dolorosi addii. Dei personaggi della prima stagione sono rimasti soltanto Daryl Dixon (interpretato da Norman Reedus) e Carol Peletier (interpretata da Melissa McBride), entrambi sono protagonisti di queste prime immagini ufficiali, che potete vedere nella gallery in testata a questo articolo. Oltre a loro, si ritrova il tanto amato dai fan Negan con il volto dell'attore Jeffrey Dean Morgan, padre Gabriel (Seth Gilliam) e uno dei nuovi personaggi Yumiko (Eleanor Matsuura).

Della decima stagione è stato pubblicato - allo scorso Comic-Con di San Diego - il trailer, che vi proponiamo qui con sottotitoli in italiano:

Nella nuova stagione sembra che Negan possa assumere un ruolo più importante (suggerito anche da Gabriel) e che, inevitabilmente, si arriverà a un nuovo e forse definitivo scontro con i Sussurratori. Sarà interessante scoprire se la nuova stagione, in qualche modo, farà da collegamento al film con Rick Grimes.

Al già nutrito cast della serie e ai nuovi personaggi della stagione 9, si sono aggiunti Kevin Carroll nel ruolo di Virgil, Juan Javier Cardenas nel ruolo di Dante e Thora Birch nei panni di Gamma.

Le nuove puntate della stagione 10 di The Walking Dead andranno in onda in prima TV assoluta su FOX da lunedì 7 ottobre 2019! Siete pronti a combattere con tutte le vostre forze per riuscire a sopravvivere?