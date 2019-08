Tre nuovi pianeti individuati dalla NASA, distano appena 73 anni luce da noi

Creata la prima IA in grado di simulare in 3D l'intero Universo

Discorso diverso per TOI-270b, probabilmente abitabile dal punto di vista della temperatura, in quanto più lontano dalla stella, ma di fatto inospitale a causa della sua atmosfera, in grado di creare un effetto serra tale da riscaldare eccessivamente la propria superficie.

Sebbene TOI-270 sia una stella molto più fredda del Sole e abbia dimensioni pari ad appena il 40% della nostra nana gialla , è troppo vicina a TOI-270c e TOI-270b affinché i due esopianeti abbiano acqua in superficie, uno dei requisiti fondamentali per ospitare la vita.

