La risposta arriva direttamente dai registi e sceneggiatori di Avengers: Endgame e va cercata nei materiali simili di cui sono fatti i due Guanti dell'Infinito.

Continuano le rivelazioni dalla traccia audio di commento dell'edizione digitale di Avengers: Endgame. Anthony e Joe Russo e la coppia Stephen McFeely e Christopher Markus, rispettivamente registi e sceneggiatori della pellicola, hanno infatti raccontato molti segreti dell'opera in questo speciale extra e i fan di tutto il mondo si stanno divertendo a scovare tutte le informazioni più interessanti a riguardo. Dopotutto, con un film così colossale come Avengers: Endgame, recentemente diventato il maggiore incasso di tutti i tempi, è facile immaginarsi che ci siano tantissime curiosità nascoste da scoprire.

Una di queste riguarda i momenti finali del film. Durante l'epica battaglia conclusiva, in cui si vede gli eroi al gran completo affrontare Thanos e il suo esercito, c'è un continuo passaggio di mano del nuovo Guanto dell'Infinito, completo di tutte le sue Gemme. I tentativi degli eroi di portarlo in salvo in ogni modo falliscono però e il Titano riesce a prenderne il controllo. Ed è proprio quando tutto sembra perduto e il villain schiocca le dita, per dare il via al suo progetto di creare un nuovo universo, che si scopre che Tony Stark è riuscito a trafugare le Gemme dell'Infinito e indossarle sulla propria armatura. È quindi lui a usarle per cancellare dall'esistenza tutto l'esercito nemico, sacrificandosi per salvare tutti. Ma com'è possibile tutto ciò?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dal team creativo di Avengers: Endgame nella sopracitata traccia di commento. Tony riesce infatti a trafugare le Gemme grazie al materiale che accomuna il nuovo Guanto dell'Infinito e l'armatura di Iron Man, entrambi realizzati sfruttando nanotecnologie.

Joe Russo: '...eee nanotecnologie!' Stephen McFeely: 'Esatto, se non fosse ancora chiaro come è riuscito a ottenerle, è perché sono due guanti simili che comunicano tra loro in questa maniera nanotecnologica'

Registi e sceneggiatori hanno illustrato passo passo quello che succede successivamente, spiegando che uno dei motivi per cui Tony non muore immediatamente quando ottiene il potere delle Gemme dell'Infinito è proprio la sua armatura che lo protegge. Non è però abbastanza per salvarlo anche al momento dello schiocco, portandolo all'iconico sacrificio.

Joe Russo: 'L'armatura lo sta tenendo in vita qui' Stephen McFeel: 'Sì beh, mentre il potere sta attraversando il suo corpo non ha effettivamente molto tempo' Joe Russo: 'Ma poi, quando schiocca le dita...' Christopher Markus: 'È troppo per sopportarlo'

Avevate immaginato che fosse questo il modo in cui Tony Stark riesce a sottrarre le Gemme dell'Infinito a Thanos in Avengers: Endgame? E quali sono le vostre domande ancora senza risposta sul film?

