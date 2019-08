Biancaneve, la casa dei Sette Nani LEGO è meravigliosa

Curiosità

Un fan designer LEGO ha realizzato una bellissima casa di Biancaneve: il progetto potrebbe diventare un prodotto ufficiale della casa danese di mattoncini.

LEGO Ideas continua a essere un laboratorio di tante idee meravigliose. Si tratta della piattaforma messa a disposizione di tutti i fan dei mattoncini dall'azienda danese. Grazie a questa iniziativa, i fan si trasformano in designer e possono creare nuovi set e lanciarli in rete.

Per poter partecipare bisogna aver compiuto 13 anni, l'età minima per postare progetti e renderli protagonisti di un contest. Se l’idea ottiene 10mila consensi entro un certo lasso di tempo, sarà presa in considerazione per diventare un prodotto ufficiale.

Ebbene, tra le idee più belle c’è sicuramente quella della casa di Biancaneve e i sette nani, realizzata da un appassionato che si nasconde dietro il nickname Hanwasyellowfirst.

Per la realizzazione il creatore si è ispirato al film originale Disney del 1937. Il risultato è davvero incredibile. La casa è curata in ogni più piccolo dettaglio così come i personaggi, che includono i 7 nani, Biancaneve e la strega cattiva.

Non solo, sono numerosissimi anche i dettagli dai letti alla tavola da pranzo, dalle stoviglie alle asce da minatori dei nani.

Al momento il progetto ha ottenuto 8940 voti favorevoli e si è guadagnato il prolungamento del lasso di tempo durante il quale sarà sottoposto al giudizio degli altri fan LEGO.

Che ne pensi: la casa di Biancaneve e i sette anni meriterebbe di diventare un set ufficiale, come è accaduto al francese Aymeric Fievet? Quest'ultimo avrà il piacere di vedere la sua creazione in vendita a partire dal 1 settembre 2019. Si tratta della riproduzione della famosa caffetteria Central Perk, dove si riunivano i protagonisti di Friends.

In attesa di scoprire se gli altri fan designer premieranno la creazione, date un’occhiata ai dettagli degli interni della casa di Biancaneve!

