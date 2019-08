Cruella, nuovo ingresso nel cast direttamente da Game of Thrones

Cruella: Emma Thompson in trattative per un ruolo nel live-action con Emma Stone

Cruella arriverà nelle sale cinematografiche americane il 23 dicembre 2020 , mentre al momento non è stata ancora svelata la data di uscita in Italia.

Joel Fry, oltre ad aver recitato in Game of Thrones, è apparso anche nel film 10.000 AC nel ruolo di Lu'kibu e più recentemente nella commedia romantica musicale Yesterday diretta da Danny Boyle.

Sarà presente anche un attore di Game of Thrones nel cast di Cruella , il nuovo live-action Disney basato sull'iconica cattiva de La Carica dei 101. Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety , Joel Fry - Hizdahr zo Loraq ne Il Trono di Spade - interpreterà Jasper , uno dei due scagnozzi di Crudelia De Mon che nel classico d'animazione del 1961 rapirono i cuccioli di dalmata.

Joel Fry è stato ingaggiato per il ruolo di Jasper in Cruella, il nuovo adattamento live-action targato Walt Disney e dedicato alla famosa villain de La Carica dei 101.

