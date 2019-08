E poi c'è Katherine, il trailer del film con Emma Thompson e Mindy Kaling

Cinema

09/08/2019

Il film, in uscita il 12 settembre, racconta la storia di una ragazza indo-americana assunta come autrice in un famoso show televisivo.

E poi c’è Katherine (il titolo cita lo show E poi c’è Cattelan di Alessandro Cattelan) è una commedia satirica dedicata al mondo dell’entertainment americano.

Protagonista è Emma Thompson, che interpreta Katherine Newbury, famosa conduttrice di un talk show (in pratica un programma molto simile al The tonight show), unica donna in un settore dominato da uomini.

Quando la sua carriera sta per perdere quota e l’emittente le annuncia la chiusura del programma, la donna decide di rinfrescare la sua squadra di autori (una redazione di soli uomini) assumendo Molly Patel (Mindy Kaling, attrice ma anche e soprattutto sceneggiatrice del film), una ragazza indo-americana che lascia il suo lavoro come controllore di qualità in un laboratorio chimico in Pennsylvania per realizzare il suo sogno di lavorare come autrice comica.



È la persona meno compassionevole del mondo, ma ucciderei per farmi notare da lei.

Nella “writers’ room” (la famosa stanza degli autori) Molly fronteggia la resistenza dei suoi colleghi maschi e il carattere burbero di Katherine (personaggio che ricalca un po’ quello di Miranda ne Il diavolo veste Prada) e rivoluziona lo spettacolo e la carriera della donna.

Nel film, diretto da Nisha Ganatra e in arrivo nelle sale italiane dal 12 settembre, c’è spazio per le riflessioni (quanto deve faticare una donna rispetto a un uomo per conquistare e mantenere il potere nel show business?) e tante risate.