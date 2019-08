FIFA 20: tutte le novità della Modalità Carriera da EA Sports

Videogames

di Andrea Guerriero - 09/08/2019 15:24 | aggiornato 09/08/2019 15:28

Il calcio di EA Sports si rifà il trucco nella Modalità Carriera. E sfida a muso duro il rivale eFootball PES 2020

1 condivisione

Il calcio virtuale è pronto a scendere ancora una volta in campo. Come accade ormai ogni anno, saranno Electronic Arts e Konami a scontrarsi nelle arene di PC e console con le prossime declinazioni delle due simulazioni sportive più apprezzate e vendute di sempre. Almeno da chi ama gol e assist.

La sfida tra i due colossi si svolgerà a settembre, con FIFA 20 e eFootball PES 2020 attesi sugli scaffali di tutto il mondo rispettivamente il 27 e il 10 del mese.

E se è vero che il nuovo Pro Evolution Soccer ha già segnato un colpaccio con la clamorosa licenza esclusiva della Juventus, il calcio di EA Sports risponde con un ritrovato amore per meccaniche di gameplay di stampo Arcade - che andranno ad esprimersi nella modalità Volta Football - e con una rinnovata Modalità Carriera.

La stessa per cui il team di sviluppo ha diramato alcuni dei dettagli principali, mettendone nero su bianco in un comunicato ufficiale tutte le migliorie e le novità.

FIFA 20, modalità Carriera tra passato e innovazione

Quest'anno in FIFA 20, la Modalità Carriera consente ai giocatori di plasmare il futuro del loro club con nuove funzionalità che si concentrano sul portare più profondità e autenticità al gioco.

Prima di tutto, ci sarà concesso di creare da zero il nostro allenatore. Non solo cambiando il tipo di corpo, il tono della pelle, i vestiti e le acconciature, ma anche scegliendo il genere del nostro alter ego virtuale, potendo quindi impersonare un uomo o una donna a nostra discrezione.

HD Electronic Arts/EA Sports

Un allenatore, uomo o donna che sia, che che potrà anche avere a che fare con un sistema completamente inedito per le conferenze stampa nel pre e post gara. I nuovi strumenti sviluppati dal team della Modalità Carriera hanno permesso ai produttori e realizzatori di fare leva su un'enorme quantità di dati e creare infinite varianti alle trame legate all’esperienza del giocatore e al suo modo di giocare. Significa che ogni partita sarà trattata in maniera diversa dai giornalisti per apparire sempre più autentica e dinamica, in funzione del risultato finale, dei gol segnati, dell'avversario, della stagione e del livello di competizione, e molto altro. Non manca neppure un modulo per le Conversazioni tra Giocatori, che va sfruttato per risolvere le inevitabili frizioni che si vengono a creare negli spogliatoi nel corso della stagione, o ancora nelle lunghe e fondamentali sessioni di calciomercato. L'allenatore dovrà trovare il modo per mitigare e risolvere queste situazioni, con azioni dirette o comunicando la sua posizione.

Per la Carriera del nuovo capitolo di FIFA, i ragazzi di EA Sports hanno poi voluto perfezionare il Sistema Morale dei Giocatori. Questa feature consente a tutti gli interessati di gestire i rapporti con lo spogliatoio e con i singoli calciatori presenti nella rosa della nostra squadra, con il morale degli atleti che verrà influenzato da fattori diversi: dal rendimento della squadra, dalle aspettative sull'ingaggio e i salari, dalla relazione con i compagni o ancora dal tempo effettivo di gioco.

In FIFA 20 saranno anche evidenziate schermate di gioco che mostrano i momenti chiave di ogni partita e creano notizie rilevanti da questi contenuti, con tanto di interfacce utente personalizzate per le Leghe su licenza per riflettere il marchio autentico di Premier League, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS, UEFA Champions League e UEFA Europa League.

In chiusura, EA ci ricorda che il potenziale per i giocatori all'interno della propria squadra cambierà nel tempo in funzione delle performance dei giocatori nelle stagioni precedenti. Avete segnato molti gol grazie a una giovane leva nella sua stagione di debutto? Il suo potenziale sarà ancora più alto nella prossima stagione. Avete ottenuto una serie di buone prestazioni da parte di un giocatore sulla via del tramonto? Il suo potenziale sarà maggiore nella prossima stagione, il che significa che la diminuzione dei suoi attributi si bloccherà per un periodo di tempo più lungo. Il potenziale diminuirà se un giocatore non si è comportato bene nella stagione precedente o non ha giocato abbastanza, così dovrete assicurarvi stelle molto promettenti da mettere in campo per raggiungere il potenziale, ora del tutto dinamico.

Electronic Arts/EA Sports

Cosa ne pensate di tutte queste novità per la Modalità Carriera di FIFA 20? Vi ricordiamo che il videogame sarà disponibile per l'acquisto dal 27 settembre 2019 nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.