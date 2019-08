Idris Elba e Caleb McLaughlin di Stranger Things nel cast di Concrete Cowboys

Cinema

di Matteo Tontini - 09/08/2019 14:35 | aggiornato 09/08/2019 14:40

I due attori si caleranno nella parte di padre e figlio.

1 condivisione

Idris Elba e Caleb McLaughlin saranno protagonisti di Concrete Cowboys, film indipendente diretto da Ricky Staub che si ispira al romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri e al Fletcher Street Urban Riding Club, organizzazione no-profit dedicata all'equitazione nel centro di Filadelfia da oltre 100 anni.

McLaughlin vestirà i panni del quindicenne Cole, portato a vivere con il padre perduto da tempo, Harp, nella zona settentrionale di Filadelfia. Nella città scoprirà la vibrante sottocultura cowboy, che prospera nonostante la violenza, la povertà e la gentrificazione.

Il film rappresenta il debutto alla regia di Staub (finora ha diretto soltanto il cortometraggio The Cage), che scriverà anche la sceneggiatura insieme a Dan Walser. Elba tornerà sul grande schermo forte del successo di Fast & Furious – Hobbs & Shaw (dove interpreta la parte del villain), mentre per Caleb McLaughlin, il Lucas di Stranger Things, sarà il primo film dopo High Flying Bird. Accanto ai due attori, in Concrete Cowboys reciteranno Jharrel Jerome, nominato agli Emmy per il suo ruolo in When They See Us, Lorraine Toussaint (The Village) e Byron Bowers (The Chi).

Sarà Tucker Tooley Entertainment a finanziare il progetto, in collaborazione con Lee Daniels Entertainment e Green Door Pictures (proprio di Elba). L'uscita della pellicola è prevista per il 2020.

Via: Deadline