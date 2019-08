Il Pianeta delle Scimmie, Disney ha in programma altri film

Cinema

09/08/2019

Per la gioia dei fan, Disney ha confermato di avere in programma nuovi film della saga Il Pianeta delle Scimmie.

Avete capito bene: Disney ha in programma di continuare a girare i film de Il Pianeta delle Scimmie.

La saga era iniziata nel 1968 con il film diretto da Franklin J. Schaffner: i primi cinque capitoli, di cui l'ultimo nel 1973, erano basati sul romanzo originale dello scrittore francese Pierre Boulle. Narrano la scomparsa dell'umanità e la conseguente ascesa al potere di scimmie incredibilmente evolute ed intelligenti, il tutto raccontato dal punto di vista dell'astronauta George Taylor, interpretato da Charlton Heston, dell'astronauta John Brent e delle scimmie Zira, Cornelius ed il figlio dei due, Cesare.

Seguirono diversi lavori tra cui una serie televisiva, un remake di Tim Burton e più recentemente una trilogia prequel. L'ultimo film de Il Pianeta delle Scimmie che i fan hanno visto è stato The War - Il pianeta delle scimmie, uscito nelle sale nel 2017, e sembra proprio che Disney abbia intenzione di continuare con il franchise. Il successo, visto anche l'affetto dei fan, è probabilmente assicurato!

Pur trattandosi ormai a tutti gli effetti di un blockbuster, per la sua popolarità e perché da sempre riscontra un largo successo di pubblico, infatti, la saga è considerata un vero e proprio colosso del cinema e le critiche sono state quasi sempre ottime. Nel corso degli anni si è aggiudicata diversi riconoscimenti importanti tra cui un premio Oscar e due candidature nel 1969 grazie al primo film Il pianeta delle scimmie; una nomination al premio Oscar ed una al premio BAFTA nel 2012 per L'alba del pianeta delle scimmie; un ulteriore candidatura al premio Oscar ed al premio BAFTA nel 2015 per Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Anche la più recente pellicola della saga, The War - Il pianeta delle scimmie, che come precedentemente specificato è uscita nelle sale cinematografiche nel 2017, ha ricevuto una candidatura al premio Oscar e diverse critiche più che positive. Gran parte del successo è dovuto ad Andy Serkis, attore interprete della scimmia Cesare ed i cui ruoli lo hanno reso uno degli uomini più richiesti di Hollywood: nonostante ciò è probabile che la sua faccia non vi risulti per niente familiare! Serkis è infatti famoso per le sue performance con la tecnica del motion capture, che modifica completamente i tratti del viso nonostante la recitazione resti autentica. Grazie a performance come Snoke in Star Wars: Il risveglio della Forza, King Kong nel film di Peter Jackson del 2005 e, soprattutto, Gollum nel Signore degli Anelli, i suoi film sono quelli che incassano generalmente di più.

Disney Andy Serkis interpreta il ruolo di Cesare nella saga Il Pianeta delle Scimmie

Continuare quindi con il franchise de Il Pianeta delle Scimmie sul grande schermo sembra a tutti gli effetti un'ottima scelta per Disney: di certo ci rende molto felici, oltre che curiosi di saperne di più! La notizia è stata riportata da Screen Rant e non è ancora chiaro se la saga ricomincerà da zero, magari con un reboot, un remake o un altro prequel, o se darà un sequel a The War - Il pianeta delle scimmie. Non ci resta che aspettare per scoprire le novità.