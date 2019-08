Legion 3x06, una seconda vita per Syd

TV News Legion

di Lorenzo Bianchi - 09/08/2019 09:19 | aggiornato 09/08/2019 09:23

Prima dell'inevitabile resa dei conti finale, Legion si prende un intero episodio per far vivere a Syd una nuova esistenza, capace di illuminarla su come sistemare le cose.

A una manciata di episodi dal finale di serie, Legion ha messo in pausa la sua linea narrativa centrale per dedicare - come già fatto nelle passate stagioni - un'intera puntata a Syd, una figura quest'anno meno presente ma sempre di estrema importanza per l'economia dello show. Una scelta coerente con l'andamento fuori dai canoni classici della serialità televisiva di cui Legion ha sempre fatto sfoggio, che conferma per l'ennesima volta l'interesse dello showrunner Noah Hawley non tanto di focalizzarsi sul viaggio in sé ma piuttosto su come esso viene affrontato.

È così che Syd, rilegata a uno stato catatonico dalle molte personalità che abitano la mente di David, si è ritrovata a vivere una seconda vita nel piano astrale in cui si sono rifugiati Oliver e Melanie Bird. Una dimensione, questa, caratterizzata da toni gotici e fiabeschi tanto da sembrare essere presa in prestito da un film di Tim Burton, abitata anche da un lupo cattivo - un formidabile Jason Mantzoukas - che non è altro che l'incarnazione di tutti i mali della società.

HD FOX

Recuperata in fasce da Oliver nei pressi di un fitto bosco, in questa sua seconda esistenza Sydney è stata cresciuta dai coniugi Bird in un contesto familiare amorevole e attento, diametralmente opposto a quello vissuto nella sua prima vita. Nonostante questa situazione idilliaca, la misteriosa sparizione di sua sorella adottiva Cynthia ha finito per scuotere profondamente l'animo della piccola mutante, spingendola a fare di tutto pur di salvarla dalle grinfie di Jerome il lupo una volta averla rincontrata da adolescente.

La decisione della ragazza di restare con il suo rapitore ha sconvolto Syd ma le ha altresì aperto la mente, impartendole la lezione più importante della sua vita, in grado di aprirle gli occhi su cosa sia necessario fare per sistemare le cose nel mondo reale. Essere cresciuta nell'amore prima che nell'odio (al contrario di Cynthia) e aver appreso il significato intrinseco dell'empatia l'hanno infatti portata a comprendere che non bisogna agire per vendetta o spinti da passioni egoistiche ma perché quella è la cosa giusta da fare, indipendentemente dal risultato e anche se le conseguenze finiranno per rivelarsi assai dolorose da sopportare.

Una chiara messa in pratica di questo insegnamento Syd l'ha ottenuta appena tornata a bordo del dirigibile della Divisione 3, nel momento più potente e commovente della puntata. Con Kerry ferita in modo tale da essere impossibilita a combattere, Cary accetta senza esitazione di scambiare il suo corpo con quello della ragazza, permettendole così di poter continuare a fare ciò che sa fare meglio anche a costo di rimanere paralizzato a vita. Tutto soltanto perché è la cosa giusta da fare.

HD FOX

Quello che per i canoni classici delle serie TV supereroistiche sarebbe apparso come un episodio impensabile da porre a questo punto della stagione, venendo recepito dal pubblico come un semplice e magari pure fastidioso filler, in Legion si è trasformato in un tassello essenziale per meglio comprendere le azioni di un personaggio che, ne siamo sicuri, risulterà fondamentale nello scontro finale. Oltre, come al solito, a essere un coacervo di idee folli e geniali - chi si sarebbe mai immaginato di optare per una battaglia rap per decidere l'affidamento di una figlia? - portate in scena con una tecnica e una maestria davvero rare per un prodotto destinato alla televisione.

Per scoprire come si evolveranno gli eventi non vi resta che sintonizzarvi mercoledì 14 agosto alle ore 21 su FOX e gustarvi il nuovo episodio di Legion, come sempre in prima visione assoluta.