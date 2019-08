Lilli e il Vagabondo, ecco i cani del remake live-action

Cinema

di Rina Zamarra - 09/08/2019 10:55 | aggiornato 09/08/2019 10:59

I cani del remake di Lilli e il Vagabondo hanno finalmente un volto: sono circolate le prime foto degli animaletti a cui presteranno la voce Tessa Thompson e Justin Theroux, fra gli altri.

Il cast del remake di Lilli e il Vagabondo si mostra in tutta la sua bellezza. In queste ore sono state pubblicate le foto dei cani, a cui spetterà il compito di riportare sul piccolo schermo una delle storie più amate dell’universo Disney.

Come forse sapete, il remake debutterà il 12 novembre 2019 sul servizio streaming Disney Plus e, ora, potete finalmente dare un’occhiata ai cani protagonisti.

La piccola Cocker Spaniel Rose interpreterà Lilli e avrà la voce di Tessa Thompson, mentre Biagio avrà le sembianze di Monte e sarà doppiato da Justin Theroux. La storia di Monte sembra già una fiaba targata Disney. Il cane, infatti, è stato salvato da un rifugio antiaereo in New Mexico e poi trasferito a Phoenix, dove è stato adottato dall’addestratore di animali del film Mark Forbes.

🍝 #Thread : First look at the animal cast from Lady and the Tramp Remake! (1/3)

Photos : People pic.twitter.com/vsjRzTB9JW — Disney Plus News 🔜 D23 (@DPlusNews) August 8, 2019

L'elenco di star che presterà la voce ai cani del remake non si ferma a Tessa Thompson e Justin Theroux. Sam Elliott sarà la voce di Fido, amico di Lilli, mentre Janelle Monáe sarà la cagnetta Gilda. L’elenco include anche Benedict Wong nei panni del bulldog Bull e l’attrice scozzese Ashley Jensen in quelli dello scottish terrier amico di Fido e Lilli.

The first look at Tessa Thompson, Justin Theroux, Benedict Wong and Sam Elliot in the Disney+ ‘LADY AND THE TRAMP’ film. (Source: https://t.co/ZXkJVYGH4u) pic.twitter.com/tuYjo3roWH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 8, 2019

La storia non dovrebbe essere stravolta rispetto a quella originale del 1955. Il film cioè dovrebbe seguire le disavventure della altolocata Lilli che, dopo la nascita del bambino dei suoi padroni, si imbatte nel cane di strada Biagio. I due vivono una serie di avventure e si avvicinano fino a scoprire l’amore.

Come interagiranno i cani con gli attori del film? Al momento non si conoscono molti dettagli, anche se probabilmente i personaggi umani saranno più presenti rispetto al film originale. Non a caso, il cast include anche Kiersey Clemons, Thomas Mann, Yvette Nicole Brown, Adrian Martinez e Arturo Castro.

Intanto, Disney ha anche pubblicato l’interfaccia della piattaforma Disney+ con una prima immagine dell’adattamento live-action diretto dal regista Charlie Bean (LEGO Ninjago).

Disney’s live-action “Lady and the Tramp” will be different from other remakes https://t.co/LfPp24qimP #DisneyMovies pic.twitter.com/5BqBiAr2zY — Inside the Magic (@InsideTheMagic) August 3, 2019

