Mad Max: Fury Road, Charlize Theron si rotolava nella sabbia prima di girare

CinemaCuriositàCelebrity

di Giuseppe Benincasa - 09/08/2019 09:51 | aggiornato 09/08/2019 09:54

Furiosa è stato un personaggio terapeutico per Charlize Theron!

1 condivisione

Sul set di Mad Max: Fury Road, non erano esplosioni, inseguimenti e combattimenti mortali a preoccupare l'attrice Charlize Theron ma piuttosto... la sabbia!

In una breve intervista con il sito americano Rotten Tomatoes, lo scrittore e regista di Mad Max: Fury Road, George Miller, ricorda che Charlize Theron - che nel film interpreta Furiosa - gli disse che non le piaceva molto essere coperta di polvere. Miller si offrì di fornirle, immediatamente dopo aver girato la scena, delle salviette per eliminare subito i residui di polvere ma l'attrice premio Oscar rifiutò educatamente.

Quella di Theron era una specie di fobia per la polvere creata dalla sabbia del set del film, che la stessa attrice ha voluto sconfiggere affrontandola come avrebbe fatto il suo personaggio, ovvero rotolandosi in essa prima di girare.

Queste le parole di Miller, che ricorda la loro conversazione:

Usciva dal furgone per il trucco e si rotolava nella sabbia solo per coprirsene e per farsela entrare sotto le unghie. Prima di iniziare il film, mi ha detto: 'Devo dirti una cosa. Odio la polvere sulle mani'. Ha una sorta di avversione verso questa cosa. Le ho chiesto se avremmo dovuto avere delle salviette o altre cose e lei ha detto: 'No, no, tutto mi aiuterà a superarla [la fobia]'.

Charlize Theron si è immedesimata nel ruolo al 100% delle sue possibilità: si è fisicamente sporcata ed è stata lei a chiedere a Miller di avere i capelli rasati a zero. Lo ricorda lo stesso Miller, svelando che è stata l'attrice a dire che il suo personaggio non avrebbe dovuto avere i capelli, poiché nel deserto l'avrebbero intralciata.

Potete ascoltare l'intervista di Miller tramite questo video, che Rotten Tomatoes ha pubblicato su proprio account ufficiale Twitter:

Legendary director George Miller takes us behind-the-scenes of Furiosa's "Remember Me" moment from #MadMax: Fury Road. pic.twitter.com/GngiQ2eyxx — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 2, 2019

Per quanto riguarda il futuro della saga di Mad Max e di Furiosa, recentemente Miller ha dichiarato che ha pronte ancora due storie da raccontare su questi personaggi.

Theron ha già detto che vorrebbe riprendere a interpretare Furiosa, a Variety:

Mi piacerebbe molto. C'erano tre sceneggiature. Sono state scritte come storie di ritorno per il personaggio di Max e il personaggio di Furiosa. Ma alla fine, questa cosa [la saga di Mad Max] vive e respira assieme a George [Miller]. Penso che Warner Bros. lo sappia. Stiamo tutti aspettando che lui ci mostri la strada.

Sono passati 4 anni dall'uscita cinematografica di Mad Max: Fury Road, sembra che sia giunto il momento che la creatura di George Miller ritorni a vivere!