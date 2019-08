Mary, il trailer dell'horror con Gary Oldman

Cinema

09/08/2019

Ecco il trailer di Mary, il film horror che vede come protagonista il premio Oscar Gary Oldman nei panni di David, alle prese con un viaggio in barca con la sua famiglia che si rivelerà molto più di una semplice vacanza.

In apertura dell'articolo potete trovare il trailer del film horror Mary, che vanta nel suo cast un attore del calibro di Gary Oldman.

Vincitore del premio Oscar per L'ora più buia (nel quale ha interpretato Winston Churchill), Oldman ha deciso di interpretare film "minori", alcuni dei quali destinati esclusivamente al mercato on demand su internet. Così è per Mary, in cui l'attore recita accanto a Emily Mortimer (nel cast del film Il ritorno di Mary Poppins). C'è da dire che Oldman non è di certo nuovo al genere horror; basta pensare alla sua interpretazione in Dracula di Bram Stoker, nel 1992, e ai più recenti Il mai nato, del 2009, e Cappuccetto Rosso Sangue, del 2011.

Diretto da Michael Goi, Mary debutterà in anteprima mondiale al Fright Fest il 24 agosto. La pellicola mostra la tragica svolta che prende quella che doveva essere una tranquilla vacanza a bordo di una barca, che scopriremo essere legata a tutta una serie di scomparse ed eventi oscuri e misteriosi. Il protagonista è David che, nel tentativo di offrire alla sua famiglia la prospettiva di una vita migliore, vince all'asta una nave abbandonata che spera possa diventare la loro fonte di felicità.

Peccato che poco dopo cominciato il viaggio, comincino a verificarsi degli eventi strani e spaventosi che finiscono col terrorizzare David e la sua famiglia. Gli uni vengono messi contro gli altri facendo dubitare ognuno della sanità mentale dell'altro. Il tutto mentre la nave va alla deriva, chiaramente attratta da qualcosa di oscuro e malvagio. Oltre a Oldman ed Emily Mortimer, nel cast di Mary incontriamo anche Owen Teague, Manuel Garcia-Rulfo, Jennifer Esposito, Stefanie Scott e Chloe Perrin.

Mary arriverà nei cinema statunitensi l'11 ottobre, ma nello stesso giorno, negli USA, la pellicola sarà disponibile anche per lo streaming on demand.

