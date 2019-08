Sony starebbe lavorando a un film live-action su Spider-Gwen

Cinema

di Pasquale Oliva - 09/08/2019 14:03 | aggiornato 09/08/2019 14:12

Dopo Venom e Morbius potrebbe essere il turno di Spider-Gwen. Sony Pictures avrebbe già iniziato a lavorare alla pellicola live-action con protagonista la tessiragnatele.

0 condivisioni

Dopo i recenti successi di Venom e soprattutto Spider-Man - Un nuovo universo, la collaborazione tra Sony Pictures e Marvel Entertainment continuerà a dare i suoi frutti.

Tra le certezze del futuro ci sono una pellicola su Morbius (interpretato da Jared Leto) e il sequel di Venom con Tom Hardy nei panni del protagonista e Andy Serkis dietro la macchina da presa, ma nell'agenda del colosso giapponese potrebbe esserci spazio anche per un progetto legato ad un'amata eroina della Casa delle Idee.

Spider-Gwen sul grande schermo

Gwen Stacy è uno dei grandi amori di Peter Parker - insieme a Mary Jane Watson -, la cui vita viene stroncata crudelmente da Goblin (tragico episodio rappresentato anche in The Amazing Spider-Man 2 del 2014). Tuttavia, in un mondo alternativo Gwen non viene uccisa dallo storico nemico di Spider-Man ma anzi indossa il costume di Spider-Gwen potendo fare affidamento su poteri ottenuti dopo il morso di un ragno radioattivo.

Protagonista di una miniserie a fumetti nel 2015 e di una serie regolare nel 2016, Spider-Gwen ha fatto il suo esordio sul grande schermo con il citato film d'animazione Spider-Man - Un nuovo universo del 2018.

HD Columbia Pictures / Sony Pictures / Marvel Entertainment Spider-Gwen protagonista di un film live-action dopo Spider-Man - Un nuovo universo?

Uno spin-off sull'eroina a cui l'attrice e cantante Hailee Steinfeld ha prestato la voce è già in lavorazione, ma stando a quanto comunicato da We Got This Covered Sony Pictures avrebbe preso in considerazione l'idea di un progetto completamente separato, un film in live-action sulla tessiragnatele che su Terra-65 degli albi a fumetti prende il posto dello scomparso Peter Parker / Spider-Man.

L'indiscrezione arriva da una fonte ritenuta più che affidabile, ma la sua diffusione non deve essere interpretata come una certezza sui programmi di Sony Pictures. Il lungometraggio sarebbe alle fasi iniziali di sviluppo, ma le carte in tavola potrebbero cambiare da un momento all'altro.

La roulette delle voci sulla possibile attrice che potrebbe interpretare Gwen Stacy (dopo Bryce Dallas Howard ed Emma Stone) non ha ancora iniziato a girare, ma se la scelta ricadesse proprio su Hailee Steinfeld?

Cosa ne pensate di un film in live-action dedicato a Spider-Gwen?