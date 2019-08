The Boys, primi dettagli per la stagione 2 (che sarà ancora ultra-violenta)

TV News

09/08/2019

I "nuovi" supereroi della televisione torneranno con una seconda stagione ancora più pazza!

Basata sul fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie TV The Boys è stata resa disponibile lo scorso 26 luglio sul servizio streaming di Amazon Prime Video, riscuotendo grande approvazione tra il pubblico. Un successo, quello di The Boys, probabilmente previsto da Amazon Studios, dato che la serie era già stata rinnovata ancora prima della sua premiere.

Adesso, grazie alle dichiarazioni rilasciate dallo showrunner Erik Kripke a siti come Collider ed Entertainment Weekly, si possono conoscere alcuni dettagli sulla stagione 2. Questa sarà composta da 8 episodi e, così come la prima, sarà disponibile quasi certamente nell'ultima settimana di luglio 2020. Kripke ha già anticipato un possibile ritorno al San Diego Comic-Con del 2020, per anticipare la messa in onda dei nuovi episodi e spera di poter annunciare l'inizio delle riprese della terza stagione. Infatti, ai microfoni di Collider, l'attore Antony Starr (che interpreta il personaggio di Patriota) ha confermato che le riprese della seconda stagione sono in corso.

HD Amazon Studios Antony Starr è Patriota

Una delle dichiarazioni più interessanti di Erik Kripke riguarda il fatto che il lavoro di scrittura sulla seconda stagione è stato reso più semplice del fatto che il cast fosse già definito. Ciò ha permesso agli sceneggiatori di lavorare a stretto contatto con attori che avevano già un ruolo cucito addosso e capire meglio cosa poteva fare il personaggio a cui avevano dato vita.

Inoltre, per la gioia dei fan, il livello di violenza della seconda stagione non si abbasserà di certo e, possibilmente, sarà ancora più alto.

Nuove aggiunte

Durante l'intervista a EW.com, Kripke ha anticipato alcuni dei suoi piani per l'introduzione di nuovi personaggi nella stagione 2 di The Boys. Tra questi ha menzionato Terror, il fidato cane di Billy Butcher (Karl Urban) che appare nella stagione 1 solo parte dei flashback del suo padrone; Jack From Jupiter, una celebrità con superpoteri; Stormfront, un misto tra il personaggio Marvel Thor e quello DC Comics Shazam!.

Inoltre, lo showrunner ha già preventivato una maggiore presenza scenica per il personaggio di Stan Edgar (uno dei vertici di Vought Corp., interpretato da Giancarlo Esposito).

Ovviamente, queste sono solo alcune idee per la stagione 2 di The Boys, Kripke potrebbe metterle in atto o puntare su altro.

Il film con Seth Rogen

Ogni supereroe facente parte del gruppo dei Seven ha un proprio film all'interno del suo universo narrativo. Questa è una cosa che Kripke spera di espandere nella seconda stagione, lo showrunner ha dichiarato:

Nella seconda stagione, stiamo girando un film all'interno dello show chiamato Dawn of the Seven e stiamo tutti parlando del fatto che sarebbe bello se Seth [Rogen] fosse uno dei personaggi principali di quel film. Come se fosse l'agente Coulson del gruppo. Se può rientrare nei sui programmi, lo faremo.

Rogen è uno dei produttori della serie, nonché attore e comico di successo. Nella prima stagione appare in un cameo nel film fittizio Black Noir: Insurrection con protagonista Black Noir (Nathan Mitchell).

Rogen ha pubblicato un Tweet che potete vedere qui sotto, con un simpatico video che lo presenta in questa "nuova" esperienza:

I’m proud to be part of the VCU (The Vought Cinematic Universe). #TheBoysTV comes out on Amazon Prime on Friday. pic.twitter.com/RLxDGwscVo — Seth Rogen (@Sethrogen) July 24, 2019

Il riferimento del VCU (The Vought Cinematic Universe) è chiaramente un divertente richiamo all'MCU (Il Marvel Cinematic Universe), dove tutto è connesso e dove l'agente Phil Coulson (interpretato da Clark Gregg) è uno dei personaggi (insieme a Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson) che fa da collante tra un film e l'altro della Fase 1 MCU, apparendo in diverse scene dei vari lungometraggi. Inoltre Coulson è protagonista della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., giunta alla sua sesta stagione, in onda in prima TV assoluta su FOX ogni lunedì sera.