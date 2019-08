The Purge 5, anche Sylvester Stallone entra nel cast del film?

Cinema

di Marcello Paolillo - 09/08/2019 10:04 | aggiornato 09/08/2019 10:09

I produttori di The Purge 5 avrebbero avuto un incontro con il leggendario Sylvester Stallone, forse per un suo ingresso nel cast del film.

Lo scorso maggio è stato reso noto che il quinto capitolo della saga horror creata da James DeMonaco, The Purge, ha finalmente una data d'uscita ufficiale.

The Purge 5 (questo il titolo provvisorio del film), verrà infatti rilasciato nelle sale americane il 10 luglio 2020 e chiuderà con molta probabilità la saga ambientata in un futuro distopico americano, dove una volta l'anno - per un periodo di sole 12 ore - diventa legale ogni tipo di crimine, incluso l'omicidio.

Ora Jason Blum, capo della casa di produzione Blumhouse, ha pubblicato su Twitter (via WGTC) alcune immagini che lasciano intendere che i lavori sul film stanno per prendere il via, con il cast di attori che potrebbe vedere l’ingresso nientemeno che dell'intramontabile Sylvester Stallone.

Accompagnato dallo stesso DeMonaco, Blum si è difatti recato a casa di Sly per un incontro a porte chiuse di cui al momento non si conoscono i dettagli

Me and these two jokers are about to meet #slystallone #jamesdemonaco was so paranoid about being late that we got here 20 minutes early and have nothing to do but tweet. pic.twitter.com/yGzRDO0uep — Jason Blum (@jason_blum) August 7, 2019

Io e questi altri due jolly stiamo per incontrare Sylvester Stallone. James DeMonaco era così paranoico di essere in ritardo che siamo arrivati ​​qui con 20 minuti di anticipo e non abbiamo altro da fare che twittare.

The meeting went great with #sly He did punch me because we were late. pic.twitter.com/VVIm3iv71P — Jason Blum (@jason_blum) August 7, 2019

L'incontro con Sly è andato benissimo. Mi ha dato un pugno perché siamo arrivati in ritardo.

The Purge 5 sarà diretto da Everardo Gout, regista di alcuni episodi di Mars per National Geographic e delle serie TV Luke Cage e Sacred Lies, oltre ad aver diretto Days of Grace nel 2011.

Il film sarà scritto ancora una volta da DeMonaco e prodotto da Universal Pictures, Blumhouse e Platinum Dunes, insieme a Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form.