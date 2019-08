Wonder Woman: Bloodlines, il trailer del film animato sull'eroina DC

Animazione

di Alessia Tranquilli - 09/08/2019 16:47

Il trailer del film animato con protagonista Wonder Woman è finalmente arrivato.

Grazie al primo trailer del film animato sappiamo finalmente di cosa parlerà Wonder Woman: Bloodlines! Come riportato da SYFY WIRE, la nostra supereroina DC preferita tornerà alle origini delle sue peripezie: prepariamoci a rivivere la storia di Diana Prince che salva il pilota Steve Trevor dopo essersi schiantato al largo della costa di Themyscira, ed a vedere tutti i cattivi che Wonder Woman dovrà affrontare nel tentativo di tornare dalle sue Amazzoni.

Sarà Rosario Dawson, che ricorderete per capolavori come Sette anime e Sin City - Una donna per cui uccidere, ad indossare ancora una volta il mantello della principessa Diana, doppiando la voce della nostra invincibile guerriera amazzonica. Molti fan si sono chiesti come sarebbero entrati in gioco gli avversari Silver Swan, Cheetah, Giganta, il Doctor Poison e tutti gli altri: ora, grazie ad un primo sguardo al film, sembra che l'associazione criminale Villainy, Inc. sarà presente tanto quanto Themyscira nella rivisitazione delle origini di Diana Prince.

Il cast di doppiatori è appunto composto da Rosario Dawson che interpreterà Wonder Woman per la sesta volta; al suo fianco, Jeffrey Donovan (Steve Trevor), Marie Avgeropoulos (Silver Swan), Kimberly Brooks (Cheetah/Giganta), Michael Dorn (Ferdinand), Ray Chase (Lead Bandit), Mozhan Marno (Dr. Cyber), Adrienne Moore (Etta Candy), Cree Summer (Hippolyta), Courtenay Taylor (Dr. Poison), Nia Vardalos (Julia Kapatelis) e Constance Zimmer (Veronica Cale).

Warner Bros. Wonder Woman si prepara a combattere contro la sua nemica Silver Swan

Sembra che il ritorno alle origini ridisegnerà l'incidente, il salvataggio e l'arrivo nel mondo degli umani in un universo più recente rispetto al film d'azione con protagonista Gal Gadot, visto che Steve Trevor sta pilotando un moderno bombardiere. Per non parlare del fatto che Wonder Woman prende a pugni la testa di un robot! Ciò significa che la sua trasformazione finale in una supereroina ed il successivo desiderio di tornare a casa, avverranno forse diversamente da come ci aspettiamo. Nel corso del film, Diana dovrà anche salvare la vita di una donna in difficoltà che è stata coinvolta nei loschi affari di Villainy Inc., la famosa organizzazione di criminali nemica della supereroina. Wonder Woman spera di riuscire a salvare lei, la sua patria ed il mondo.

Di seguito la sinossi ufficiale del film.

Con un'azione che cambierà le sorti del suo mondo tanto quanto quelle del nostro, la principessa delle Amazzoni Diana di Themyscira decide di salvare il pilota Steve Trevor. Adempiendo al suo ruolo di ambasciatrice del suo mondo e di protettrice, Diana riceverà il nome di Wonder Woman dagli umani. Il suo cuore è forte e la sua determinazione diverrà inarrestabile quando dovrà aiutare una ragazza caduta nelle mani della potente organizzazione criminale conosciuta come Villainy, Inc, sua nemica. Preparatevi per un’emozionante ed unica avventura!

Non è ancora nota la data di uscita di Wonder Woman: Bloodlines, ma i fan potranno ingannare l'attesa godendosi la Principessa delle Amazzoni in Wonder Woman 1984 - secondo film con protagonista Gal Gadot - che arriverà in tutti i cinema a partire dal 5 giugno 2020.