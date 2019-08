EA annuncia Need for Speed: Heat, in uscita a novembre

Videogames

di Stefania Sperandio - 14/08/2019 17:05 | aggiornato 14/08/2019 17:10

Electronic Arts ha confermato ufficialmente Need for Speed: Heat, il nuovo episodio della sua celebre serie di videogiochi automobilistici.

0 condivisioni

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente Need for Speed: Heat, prossimo episodio della sua nota serie di videogiochi dedicati alle corse arcade. Sviluppato dalla software house Ghost Games, il titolo vi porrà ancora una volta nei panni di uno spregiudicato automobilistica che non disdegna le fughe su asfalto dalla polizia.

Corse e personalizzazioni

Lo scenario delle vicende sarà Palm City, che i giocatori potranno esplorare con meccaniche da open world. Durante le scorribande, sarà possibile imbattersi con nuovi piloti arrivati in città per trovare gloria e fama, che lanceranno la sfida alle vostre capacità al volante.

HD Electronic Arts Need for Speed: Heat promette di farvi sfrecciare su bolidi in corse clandestine, come da tradizione per il franchise

Le attività saranno diverse di giorno e di notte: alla luce del sole, avrete a che fare con gli Speedhunters Showdown, delle sfide autorizzate che vi consentiranno di accumulare crediti da spendere per migliorare auto e garage. Di notte, quando le luci caleranno, le corse si faranno invece spietate e clandestine: si correrà per vincere e per guadagnare fama, consci che molti poliziotti corrotti saranno disposti a braccarvi per rubare i vostri soldi.

Ghost Games ha anche anticipato che il gioco offrirà più auto e più personalizzazioni che in passato, consentendovi così di realizzare i bolidi dei vostri sogni e di adattarli alla vostra personalità. In particolare, il direttore creativo Riley Cooper ha spiegato:

Dallo stile del proprio personaggio alle prestazioni della propria auto e al proprio personale stile di guida, alimenteremo la creatività di tutti con questo nuovo gioco.

Electronic Arts La copertina ufficiale di Need for Speed: Heat

Appuntamento a novembre per Need for Speed: Heat

L'uscita di Need for Speed: Heat è attesa per l'8 novembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le prenotazioni sono già aperte e coloro che prenoteranno l'edizione standard otterranno l'esclusiva Mitsubishi Evolution X K. S Edition. Chi, invece, prenoterà l'edizione Deluxe avrà diritto anche alle K. S Edition di BMW i8 Coupé, di Mercedes C63 AMG Coupé e di Chevrolet Corvette Grand Sport, oltre che a un kit pregiato di abiti per il personaggio e maggiori guadagni in-game.

EA ha anche anticipato che gli utenti dei servizi EA Access e Origin Access avranno accesso al gioco già dal 5 novembre per provare le prime dieci ore, senza esborsi. Gli abbonati premium a Origin Access, inoltre, avranno anche l'accesso anticipato al gioco completo su PC.

Per scoprire maggiori dettagli sul gioco sarà necessario attendere il 19 agosto, quando sarà presentato un video gameplay durante la Opening Night Live della Gamescom di Colonia.