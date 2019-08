Gears 5, Microsoft annuncia il bundle Xbox One X in edizione limitata

Videogames

di Pasquale Oliva - 14/08/2019 16:27 | aggiornato 14/08/2019 16:32

Settembre è il mese di Gears 5 e Microsoft ha deciso di celebrare l'uscita dell'atteso titolo con un bundle Xbox One X in edizione limitata. Al suo interno console, controller wireless e gioco in versione Ultime Edition.

0 condivisioni

Quella di Gears of War è una delle più acclamate serie videoludiche in assoluto e, soprattutto, un'esclusiva di punta di Microsoft. Il quinto capitolo della saga, Gears 5, sarà disponibile dal 10 settembre e il lancio sarà anticipato da un 'glaciale' bundle Xbox One X in edizione limitata.

L'esclusivo bundle della 'console più potente al mondo' contiene una Xbox One X da 1TB dal design traslucido con l'iconico Crimson Omen immerso nel ghiaccio e nella neve, un controller wireless in edizione Kait Diaz (la protagonista del gioco) e un codice per scaricare Gears 5 Ultimate Edition.

HD Microsoft La glaciale Xbox One X in edizione speciale Gears 5

La versione Ultimate Edition di Gears 5 include (oltre alla versione base del gioco) un pacchetto personaggi Ultimate Edition, 30 giorni di Boost, accesso anticipato (potrete giocarci già dal 6 settembre) e un pacchetto personaggi Terminator.

Il mondo sta crollando. Lo Sciame ha corrotto l'esercito robot della Coalizione e sta scendendo sulle città umane. Mentre il pericolo si avvicina, Kait Diaz parte alla ricerca dei suoi collegamenti con il nemico e scopre il vero pericolo per Sera: lei stessa.

Il bundle Gears 5 di Xbox One X è già disponibile al pre-ordine al costo di 499,99 euro. Il lancio sul mercato è previsto per il 6 settembre 2019, anticipando di quattro giorni quello del gioco sviluppato da The Coalition.

Microsoft

Acquisterete l'edizione speciale di Xbox One X dedicata a Gears 5?