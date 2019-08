È morto Peter Fonda, icona del film cult Easy Rider

CinemaCelebrity

di Emanuele Zambon - 17/08/2019 12:04 | aggiornato 17/08/2019 12:09

L'attore, 79 anni, è deceduto in seguito a problemi respiratori dovuti ad un cancro ai polmoni di cui soffriva da diverso tempo.

Hollywood piange Peter Fonda, il mitico motociclista hippie di di Easy Rider, film cult che ha segnato un'intera generazione e spalancato le porte alla controcultura sul grande schermo. L'attore, 79 anni, è morto nella sua casa a Los Angeles in seguito a complicanze respiratorie dovute ad un cancro ai polmoni di cui soffriva da diverso tempo e che lo aveva costretto recentemente a frequenti ricoveri in ospedale.

La famiglia di Fonda - che, oltre al papà di Peter, Henry, comprende anche la sorella Jane e la figlia Bridget - attraverso un comunicato ha reso pubblica la notizia del decesso dell'attore. "È con profondo dolore che annunciamo la morte di Peter Fonda, scomparso lo scorso venerdì mattina, 16 agosto, alle 11:05 nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'affetto dei suoi cari. In uno dei momenti più tristi della nostra vita non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il nostro dolore. Desideriamo solo che tutti celebrino il suo spirito indomito e il suo amore per la vita.".