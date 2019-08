Spider-Man: Far From Home batte Skyfall: è il film Sony coi maggiori incassi di sempre

Spider-Man: Far From Home batte Skyfall: è il film Sony coi maggiori incassi di sempre

È chiaro, ormai, che Disney è inarrestabile: sempre secondo l'articolo di Deadline, potrebbe produrre la metà delle altre famose case di produzioni americane e comunque guadagnare più di loro in un anno. Se poi aggiungiamo che è attesa con trepidazione l'uscita della prima piattaforma streaming del colosso, Disney+ , allora non è facile intuire che è ormai inarrivabile il successo della major fondata nel 1923 da Walt Disney.

Due film del Marvel Cinematic Universe, cioè l'ultimo capitolo degli Avengers e il primo di Captain Marvel. Due adattamenti live-action di film d'animazione, ovvero Il Re Leone e Aladdin. E ora Toy Story 4 si aggiunge finalmente alla lista. Ma la vera sorpresa è che forse l'elenco non si chiuderà così. Sembra infatti che, con le uscite di previste per questo dicembre di Frozen 2 e l'ultimo capitolo di Star Wars, L'ascesa di Skywalker , Disney potrebbe arrivare fino a 7 titoli che in un anno raggiungono e superano il miliardo al boxoffice.

Come riporta Deadline , Disney è la prima major ad aver ottenuto un risultato mai stabilito prima: 5 dei suoi film hanno superato il miliardo di dollari al box office nello stesso anno . Incredibile, ma vero. Ecco i cinque titoli con i rispettivi guadagni, in dollari, ottenuti finora:

Con Toy Story 4, Disney ha ufficialmente cinque titoli che in un solo anno sono riusciti a superare il miliardo al boxoffice. E la lista potrebbe aumentare per la fine del 2019.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok