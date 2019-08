TecnologiaCuriosità

Da Xiaomi la cuccia smart per gli amici a quattro zampe

di Pasquale Oliva - 19/08/2019 14:48 | aggiornato 19/08/2019 15:10

Gli accessori hi-tech per gli amici a quattro zampe non mancano di certo, ma Xiaomi ha pensato per loro ad un gadget bello da vedere e con funzionalità smart. Luci soffuse, sensori per il monitoraggio del sonno e per la regolazione della temperatura.

2 condivisioni

Condividi Condividi Twitta

Con cani e gatti è facile instaurare legami molto forti. Così forti da volere per loro i più disparati gadget per una vita confortevole. Oggi è possibile acquistare accessori di ogni sorta per gli amici a quattro zampe, ma quella di Xiaomi è una proposta probabilmente mai vista prima d'ora. Piacerà ai pelosi coinquilini? L'azienda cinese ha aggiornato la sua lista di prodotti smart introducendo la Moestar Spaceship Smart Pet Nest, ovvero una cuccia smart per cani e gatti di piccola taglia. Esteticamente ricorda una capsula spaziale, con due fori (con diametro di 19 centimetri) che consentono all'amico a quattro zampe di entrare e uscire senza dover eseguire scomode manovre. HD Xioami Xiaomi ha a cuore anche gli amici a quattro zampe: la cuccia smart disponibile da settembre Ma la vera novità del prodotto a marchio Xiaomi rispetto a quelli della stessa categoria è l'insieme di funzionalità smart. La cuccia hi-tech è munita di un utile sensore ambientale che consente la regolazione della temperatura interna (è quindi un gadget per tutte le stagioni), di un ulteriore sensore per il monitoraggio del sonno e, infine, di un set di luci colorate che creano (o dovrebbero creare) un ambiente accogliente da controllare con l'apposita app per smartphone. Quello di Xiaomi è un accessorio che va chiaramente a braccetto con la tecnologia, forse anche troppo. Esteticamente è molto gradevole, ma le funzioni smart potrebbero risultare esagerate agli occhi di molti. La Moestar Spaceship Smart Pet Nest sarà disponibile in Cina dal 29 settembre al prezzo di 399 yuan, circa 51 euro al cambio. Non è chiaro se arriverà anche in Italia. Acquistereste una cuccia smart per il vostro amico a quattro zampe?