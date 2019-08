Death Stranding: il gioco di Kojima protagonista di nuovi video alla Gamescom

Videogames

di Stefania Sperandio - 19/08/2019 23:29 | aggiornato 20/08/2019 08:25

Hideo Kojima è stato il fiore all'occhiello della Opening Night Live della Gamescom: il game designer ha presentato diversi nuovi video del suo Death Stranding.

3 condivisioni

Hideo Kojima era stato annunciato come l'ospite più atteso della Opening Night Live alla Gamescom 2019 e così è stato. Il game designer giapponese è tornato alla fiera di Colonia per la prima volta in cinque anni, per presentare il suo Death Stranding.

Il suo prossimo titolo, il primo dall'addio a Konami e dalla fondazione della nuova Kojima Productions, è stato protagonista di diversi nuovi video, presentati direttamente da Kojima sul palco dell'evento, sulla falsariga di quello già visto al Comic-Con.

Lo scopo del bambino

In un video, abbiamo scoperto di più sulla funzione del bambino, BB, presente all'interno del pod che il protagonista del gioco, Sam Porter Bridges (Norman Reedus), porta sempre con sé. Come spiegato da Deadman (Guillermo del Toro), i bambini fungono da vero e proprio strumento all'interno del gioco: potremo fare in modo di farli arrivare in delle aree preposte in cui saranno collegati a dei terminali che "scaricheranno" da loro delle informazioni.

Si tratta, insomma, di veicoli di informazioni e dati preziosi, che sono spesso condannati a una vita breve (nel trailer si parla di circa un anno), per cui Deadman invita Sam a non affezionarcisi troppo.

La storia di Mama

L'altro trailer è dedicato al personaggio di Mama (Margaret Qualley), della quale ci viene spiegato il nome: la donna, infatti, ha avuto un bambino, nato però nell'altro mondo, quello dei morti. Il collegamento tra Mama e il figlio rimane, attraverso il cordone ombelicale, ma non c'è modo che possano riunirsi in un unico mondo. Per questo, la donna si mantiene sempre nello stesso luogo: per non allontanarsi da dove suo figlio si trovi nell'altro mondo.

Il trailer ci ricorda così un dettaglio di Death Stranding che venne confermato già all'E3 di giugno: Sam vagherà per un open world che ha però anche un parallelo, il mondo oscuro nel quale si viene trascinati in caso di morte del personaggio – che dovrà trovare un modo per liberarsi dalle ombre e tornare tra i vivi. Tra queste ombre, evidentemente, si trova anche il figlio di Mama.

Il gameplay di Death Stranding

Kojima ha presentato anche un breve assaggio dal gameplay del suo gioco, svelando che Sam potrà dormire e orinare a seconda delle necessità. Il protagonista del gioco, svela il game designer, incontrerà i cammei di diversi personaggi celebri, tra i quali anche Geoff Keighley, conduttore proprio della Opening Night Live e caro amico del papà di Metal Gear.

Nel video gameplay (che trovate in apertura al nostro articolo) è stato mostrato che, nella mappa del mondo di gioco, si troveranno degli hub in cui abiteranno dei personaggi non giocanti, con i quali si potranno stabilire collegamenti e relazioni.

Kojima Productions

Lo scopo di Death Stranding sarà quello di riunire un mondo che si è abituato alle divisioni, che rappresentano ora un pericolo e che stanno mettendo alla prova l'esistenza degli esseri umani. Secondo l'autore, il gioco non proporrà un unico approccio: sarà il giocatore a decidere se uccidere i nemici – accettandone le conseguenze – o se procedere nel modo più pacifico possibile.

Tra i membri del ricco cast, oltre a quelli già citati, ci saranno anche Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Tommy Earl-Jenkins, Lindsay Wagner, Troy Baker e Nicolas Winding-Refn.

Death Stranding arriverà su PlayStation 4 il prossimo 8 novembre. Come vi sembra il primo gioco della nuova Kojima Productions?