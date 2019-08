Hagrid un Mangiamorte? La bizzarra fan-theory sul mezzo-gigante di Harry Potter

Cinema

di Matteo Tontini - 19/08/2019 09:51 | aggiornato 19/08/2019 10:04

E se quella del mezzo-gigante buono fosse in realtà una maschera?

17 condivisioni

Hagrid è uno dei personaggi più amati di Harry Potter, grande amico dei protagonisti nonché Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts. Eppure una fan-theory suggerisce che il mezzogigante abbiam un lato oscuro.

Qualcuno ha infatti ipotizzato che sia sempre stato in realtà un potente Mangiamorte al servizio di Voldemort: idea che, sebbene suoni bizzarra, si fonda su basi piuttosto solide. Nell'approfondita argomentazione dell'utente Whoofph di Reddit si citano una serie di momenti della saga in cui Hagrid accennerebbe alla sua natura ingannevole.

Per esempio, in Harry Potter e la Pietra filosofale, il guardiacaccia presenta Harry al professor Quirinus Raptor (nel cui corpo vive anche Voldemort) e guida personalmente il maghetto con gli occhiali nella Foresta Proibita, dove incontra "Colui che non deve essere nominato".

Warner Bros.

Peraltro, nella sua primissima apparizione, Hagrid lancia un incantesimo piuttosto potente con una bacchetta rotta, come punizione per Dudley Dursley (l'antipatico e viziato cugino di Harry). Ciò dimostra che il mezzo-gigante sia più abile di quanto non sembri nelle arti magiche, ma mostra anche un palese disprezzo per le leggi sulla sicurezza dei Babbani. Utilizza la trasfigurazione con nonchalance, facendo spuntare sul didietro di Dudley la coda di un maiale: l'omone barbuto afferma di aver commesso un errore in quanto la sua intenzione era quella di trasformare completamente il ragazzino in un suino, ma nessuno ha la sicurezza che stesse dicendo la verità. Di fatto, esegue una poderosa magia (abbastanza da richiedere un intervento chirurgico) con una bacchetta spezzata a metà.

A dirla tutta, sono molte le situazioni in cui Hagrid mette a rischio la vita di Harry, Ron e Hermione, per non parlare del fatto che dovrebbe conoscere il Signore Oscuro di persona, in quanto hanno frequentato la scuola di magia nello stesso periodo. La fan-theory scandaglia libro per libro, indicando come uno dei momenti in cui il tradimento del mezzo-gigante è più evidente in Harry Potter e il calice di fuoco, quando aiuta il protagonista a superare il Torneo Tremaghi barando e spingendolo a incontrare Voldemort.

Che ne pensate di questa teoria?