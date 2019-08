IKEA punta sulla domotica: annunciata la nascita della divisione Home Smart

LEGO e IKEA e il progetto per giocare di più in casa (senza calpestare mattoncini!)

Vogliamo continuare ad offrire prodotti in grado di migliorare la vita tra le mura di casa delle persone che guardano al futuro. Per fare ciò dobbiamo esplorare prodotti e soluzioni che vadano oltre l'arredamento domestico convenzionale.

Su queste basi, il recente annuncio della società fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad riguardante la nascita di una unità dedicata esclusivamente ai prodotti smart per la casa non è quindi una sorpresa. Di seguito il commento di Björn Block, a capo della neonata divisione Home Smart:

Associare il brand IKEA solo a mobili e oggetti per la casa (con nomi spesso impronunciabili) è oggi riduttivo. Il gigante di Leida già dal 2012 ha sposato le più moderne tecnologie , con lampadine smart e scrivanie con integrate basi per ricaricare dispositivi con certificazione Qi (quindi wireless). Nel 2017 è poi arrivata la partnership con Sonos , dalla quale è nata la linea Symfonisk.

Sono ormai diversi anni che aziende leader del settore tecnologico puntano (anche) sulla domotica . Con i sistemi smart di Google, Apple e Amazon è possibile controllare numerosi dispositivi hi-tech - come altoparlanti e lampadine - alcuni dei quali prodotti da IKEA . E proprio la multinazionale svedese vuole affermarsi in questa fetta di mercato.

