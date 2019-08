Il primo trailer di Piccole donne, il nuovo film di Greta Gerwig

Emma Stone e Timothée Chalamet in trattative per Piccole Donne di Greta Gerwig

Ogni personaggio racchiude infatti una serie di tratti distintivi che le caratterizzano: Amy è viziata e precoce, Beth è dolce e timida, Meg è la sorella giudiziosa e romantica, mentre Jo è la ribelle il cui sogno è quello di diventare una grande scrittrice. Jo è il personaggio principale della storia, quello in cui la stessa Alcott si rispecchia in tutta la sua voglia di indipendenza femminile.

Il fortunato romanzo ha il merito di aver catturato migliaia di lettrici nel mondo che, attratte dagli archetipi femminili descritti dall'autrice, si sono specchiate per anni in una o in un'altra delle quattro sorelle.

È l’anno del ritorno delle Piccole donne . A distanza di 150 anni dalla sua prima pubblicazione, il romanzo di formazione scritto da Louisa May Alcott è pronto per il suo quinto adattamento cinematografico.

