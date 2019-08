Il signor Diavolo, una clip in esclusiva dell'inquietante nuovo film di Pupi Avati

Cinema

di Alessandro Zoppo - 19/08/2019 11:00

In esclusiva per MondoFox, una ghiotta anticipazione del film di Pupi Avati nelle sale dal 22 agosto 2019: un horror che torna al gotico padano e alle atmosfere cupe e sinistre di capolavori come La casa dalle finestre che ridono e L'arcano incantatore.

0 condivisioni

"Il demonio è ovunque, in chiunque, anche in me": con queste parole Pupi Avati ha "battezzato" Il signor Diavolo, il suo nuovo film che segna il ritorno alle inquietudini orrorifiche di precedenti lavori come La casa dalle finestre che ridono e L'arcano incantatore.

Il regista bolognese, 81 anni e 40 lungometraggi alle spalle, il 22 agosto 2019 porta nelle sale il ritorno al genere: un horror gotico (ma lui preferisce definirlo "sacrale") di cui MondoFox vi offre in anteprima esclusiva una clip, che trovate in apertura di questo articolo.

Nel video, vediamo il piccolo protagonista Carlo, interpretato da Filippo Franchini, alle prese con una terrificante scoperta: la morte del padre Giulio.

HD 01 Distribution Filippo Franchini

Ambientato nel Polesine del 1952 e basato sul racconto omonimo scritto da Avati, Il signor Diavolo è un'oscura favola contadina che racconta la storia del mostruoso Emilio (Lorenzo Salvatori) e dell'adolescente Carlo (Filippo Franchini), che lo ha ucciso con una fionda.

Emilio avrebbe infatti provocato la morte di Paolino (Riccardo Claut), il migliore amico di Carlo, e lo avrebbe fatto con una maledizione, per aver profanato un'ostia durante la prima comunione. Emilio d'altronde, figlio unico ed essere deforme, è il "diverso" del paese e come dicono in molti, avrebbe già sbranato a morsi la sorellina.

Per indagare su questo caso e soprattutto per non compromettere le prossime elezioni, da Roma viene inviato nel cattolicissimo Veneto un ispettore del ministero a guida democristiana, Furio Momentè (Gabriele Lo Giudice). Il magistrato, studiati i verbali degli interrogatori del reo confesso Carlo, deve dimostrare che il ragazzino ha agito per istinto. La locale comunità, convinta dell'esistenza del Diavolo, pensa infatti che Emilio, con la sua dentatura da fiera e il suo aspetto indemoniato, sia l'incarnazione del Male.

HD 01 Distribution Lorenzo Salvatori

Il signor Diavolo è, come l'ha definito Avati, "un film di identità" a partire dal cast, ricco di nomi noti del cinema avatiano. Le figure ecclesiastiche sono interpretate da Alessandro Haber (padre Amedeo), Lino Capolicchio (Don Zanini) e Gianni Cavina (il sagrestano).

Andrea Roncato è il dottor Rubei, Massimo Bonetti veste i panni del giudice Malchionda e Chiara Caselli interpreta Clara Vestri Musy, la madre disperata di Emilio e potente possidente terriera di Venezia.

HD 01 Distribution Gianni Cavina e Lino Capolicchio

Il cast artistico non è da meno, con la fotografia di Cesare Bastelli, gli effetti visivi di Sergio Stivaletti, le musiche di Amedeo Tommasi e il montaggio di Ivan Zuccon. "Erano diversi anni – ha raccontato Avati – che non realizzavo un film destinato a una distribuzione theatrical, avendo lavorato per la televisione su intrecci narrativi più consolatori o comunque lontani da quel gotico padano che mi ha riportato ai miei inizi".

"Tornare a quelle atmosfere, a quegli stessi luoghi, con alcuni degli stessi interpreti di allora – ha aggiunto il regista –, ha avuto su di me un esito terapeutico, un riaffacciarsi del cinema in tutte le sue sfrontate potenzialità. È evidente che già nello scriverlo abbiamo avvertito una sensazione di libertà, di riaprirsi di quel mondo sconosciuto e spaventevole che ha dato forza e garantito sopravvivenza a titoli di una mia filmografia ormai remota".

HD 01 Distribution Il poster de Il signor Diavolo

Prodotto da Duea Film con Rai Cinema in collaborazione con Ruggente Film, il film è al cinema dal 22 agosto 2019 (su circa 200 schermi) distribuito da 01 Distribution.

L'horror è un genere che ha sempre trovato nella stagione estiva il suo elemento ideale: complice la calura afosa e soffocante d'agosto, Il signor Diavolo è il film perfetto da vedere al cinema.