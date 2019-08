IT: Capitolo 2, il trailer IMAX con scene inedite

Cinema

di Simona Vitale - 19/08/2019 11:09 | aggiornato 19/08/2019 11:12

In attesa della sua uscita in Italia, ecco il trailer della versione IMAX di IT: Capitolo 2, sequel del film campione di incassi di Andy Muschietti, che secondo le previsioni dovrebbe incassare 110 milioni di dollari nel weekend di apertura.

6 condivisioni

Mentre attendiamo con ansia la sua uscita nei cinema italiani, in apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer della versione IMAX di IT: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento che AndyMuschietti ha realizzato del noto best seller di Stephen King.

Il nuovo filmato mostra i membri del Club dei Perdenti che ricordano la loro città natale di Derry, nel Maine, prima di tornarci da adulti per affrontare l'ultima volta il mostruoso e malvagio Pennywise. Nel nuovo trailer sono incluse delle sequenze aggiuntive riguardanti proprio i Perdenti, che vanno in giro insieme negli anni '80, e altri filmati dell'adulta Beverly (interpretata da Jessica Chastain) che ritorna a Derry per un confronto a dir poco di sangue. Una scena a dir poco notevole è sicuramente quella finale, con Pennywise che apre la sua grande e spaventosa bocca.

Warner Bros. 4 Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il male risorge a Derry

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il riflesso dei giovani Perdenti

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest I Perdenti da adulti

Warner Bros. Facebook Twitter Pinterest Il Club dei Perdenti: gli attori adulti riuniti

Chiudi 1 di 4

Con IT: Capitolo 2 in arrivo nei cinema italiani, non mancano in questi giorni le previsioni in merito a quelli che potrebbero essere gli incassi del weekend di apertura negli USA dell'atteso sequel di Muschietti. Sembra alquanto probabile che il film possa arrivare ad incassare tra i 95 e i 110 milioni di dollari, cifra ragguardevole ma che non consentirebbe alla pellicola di battere gli incassi della prima parte di IT (che ha incassato 123 milioni di dollari nel fine settimana di apertura). Niente per cui valga la pena lamentarsi, ad ogni modo, considerato che si tratterebbe della seconda miglior apertura di sempre nel mese di settembre. Il tutto, inoltre, per un film abbastanza lungo: la British Board of Film Classification ha infatti ufficializzato la durata del film a 2 ore e 49 minuti (inizialmente la durata ufficiale del film era di 2 ore e 45 minuti).

Nell'attesa di scoprire se tutte queste previsioni troveranno effettivamente riscontro, ricordiamo che in IT: Capitolo 2 vedremo i Perdenti tornare a Derry, 27 anni dopo gli eventi della prima pellicola, per tentare di sconfiggere una volta e per tutte Pennywise, risvegliatosi dal suo lungo letargo.

Nel cast di IT: Capitolo 2 incontreremoJames McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean nel ruolo dei Perdenti ormai adulti, mentre i membri del cast originale del primo film, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff torneranno nel secondo film sotto forma di ricordi e flashback. Naturalmente, anche Bill Skarsgård tornerà nei panni del mostruoso Pennywise.

IT: Capitolo 2 arriverà nei cinema italiani il 5 settembre 2019.

Via: DreadCentral/Deadline